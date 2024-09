Los Pumas cayeron de manera contundente ante Sudáfrica que se consagró campeón del Rugby Championship

La Selección Argentina perdió por 48-7 ante los Springboks que alcanzaron un nuevo título. El santiagueño Pedro Delgado ingresó en el complemento.

Los Pumas cayeron por 48 a 7 frente a los Springboks en la última fecha del Rugby Championship 2024, disputada en el Mbombela Stadium de Nelspruit.

Con este resultado, el seleccionado argentino finalizó en la tercera colocación del torneo, mientras que Sudáfrica se consagró campeón, reafirmando su dominio como bicampeón mundial.

En un ambiente hostil, típico de una final, los sudafricanos impusieron su intensidad desde el primer minuto. A los siete minutos, Aphelele Fassi abrió el marcador para los locales, y poco después Pieter-Steph du Toit amplió la ventaja, con las conversiones de Jaden Hendrikse, para poner el 14-0. A pesar de un inicio complicado,

Los Pumas reaccionaron con una buena jugada colectiva que culminó con el try de Tomás Albornoz, asistido por Juan Martín González, para acortar distancias.

Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Santiago Chocobares dejó la cancha lesionado, y a los 29 minutos Mateo Carreras fue amonestado, lo que dejó a los argentinos con un jugador menos. Los Springboks aprovecharon rápidamente esa ventaja: Fassi y Cheslin Kolbe ampliaron el marcador para llegar al descanso con un 27-7 a favor de los locales.

Un segundo tiempo cuesta arriba

La segunda mitad comenzó con menos intensidad, pero Los Pumas sufrieron nuevamente por la indisciplina. Pablo Matera vio la amarilla y luego fue expulsado tras la intervención del TMO y la aplicación de la regla Búnker. Con un jugador menos, el equipo argentino no logró reponerse y Santiago Carreras también recibió una amonestación.

En los últimos diez minutos, los Springboks sellaron la victoria con los tries de Malcolm Marx, Pieter-Steph du Toit y Jesse Kriel, más las conversiones de Handre Pollard, para cerrar el encuentro con un contundente 48-7. Así, Sudáfrica celebró el título del Rugby Championship en su casa, mientras que Los Pumas finalizaron un torneo con momentos positivos, pero sin poder conseguir su primera consagración.

SÍNTESIS:

SUDÁFRICA (48): 1- Ox Nche, 2- Bongi Mbonambi, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Ruan Nortje, 6- Siya Kolisi, 7- Pieter-Steph du Toit, 8- Jasper Wiese, 9- Jaden Hendrikse, 10- Manie Libbok, 11- Kurt-Lee Arendse, 12- Damian de Allende, 13- Jesse Kriel, 14- Cheslin Kolbe, 15- Aphelele Fassi.

Cambios: 44’ Vincent Koch y Malcolm Marx por Bongi Mbonambi y Frans Malherbe; 53’ Kwagga Smith y Gerhard Steenekamp por Ox Nche y Jasper Wiese; 57’ Cobus Reinach y Lukhanyo Am por Damian de Allende y Jaden Hendrikse; 60’ Elrigh Louw por Siya Kolisi; 67’ Handre Pollard por Manie Libbok. Entrenador: Rassie Erasmus.

LOS PUMAS (7): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Pedro Rubiolo, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Santiago Grondona, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Rodrigo Isgró, 15- Santiago Carreras.

Cambios: 25’ Lucio Cinto por Santiago Chocobares; 36’ Juan Cruz Mallía y Pablo Matera por Rodrigo Isgró y Juan Martín González; 41’ Juan Martín González por Pablo Matera; 44’ Pablo Matera por Santiago Grondona; 49’ Franco Molina y Pedro Delgado por Tomás Lavanini y Joel Sclavi; 57’ Ignacio Ruiz y Ignacio Calles por Thomas Gallo y Julián Montoya; 68’ Lautaro Bazán Vélez por Gonzalo García. Entrenador: Felipe Contepomi.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 7’ Try de Aphelele Fassi convertido por Jaden Hendrikse (SA), 14’ Try de Pieter-Steph du Toit convertido por Jaden Hendrikse (SA), 19’ Try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (LP), 21’ Penal de Jaden Hendrikse (SA), 32’ Try de Aphelele Fassi (SA), 38’ Try de Cheslin Kolbe (SA).

Resultado parcial: SUDÁFRICA 27-7 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 69’ Try de Malcolm Marx convertido por Handre Pollard, 72’ Try de Pieter-Steph du Toit convertido por Handre Pollard (SA), 77’ Try de Jesse Kriel convertido por Handre Pollard (SA).

Resultado final: SUDÁFRICA 48-7 LOS PUMAS

AMONESTADOS: 29’ Mateo Carreras (LP), 68’ Santiago Carreras (LP).

EXPULSADOS: 55’ Pablo Matera (LP).

ÁRBITRO: Ben O'Keeffe (NZ)

CANCHA: Estadio Mbombela, de Nelspruit, Sudáfrica.