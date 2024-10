La primera formación que probó Herrón como DT interino de Boca

El encargado de reemplazar a Diego Martínez realizó un ensayo formal de fútbol y ya dio indicios del equipo que piensa para su debut contra Argentinos.

El tercer ciclo de Mariano Herrón como entrenador interino de Boca Juniors ya está en marcha. Este lunes, el técnico tomó las riendas del equipo en el predio de Ezeiza, reemplazando temporalmente al saliente Diego Martínez, mientras el Consejo de Fútbol avanza en las negociaciones con Fernando Gago, quien está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico del club.

Herrón no perdió tiempo y, tras un primer día de trabajos regenerativos, comenzó a delinear el equipo que enfrentará a Argentinos Juniors este domingo en La Bombonera. Con su sello particular, el entrenador interino realizó cinco cambios en relación al once que cayó frente a Belgrano en la fecha pasada, aunque mantuvo el esquema 4-4-2.

Uno de los cambios destacados fue la ausencia de Edinson Cavani, quien trabajó diferenciado para recuperarse por completo y está proyectado como titular el domingo. Su lugar en el entrenamiento fue ocupado por Milton Giménez. Además, Luis Advíncula regresó tras superar una molestia en el tendón de Aquiles, mientras que Cristian Lema volvió a la defensa luego de cumplir su sanción, reemplazando a Juan Barinaga y Nicolás Figal.

En el mediocampo, la ausencia de Cristian Medina, lesionado, fue cubierta por Brian Aguirre, quien regresó al equipo. También hubo un cambio en el centro del campo, con Milton Delgado cediendo su lugar a Ignacio Miramón. La otra novedad fue ver a Kevin Zenón jugando por la banda derecha a pierna cambiada.

Miguel Merentiel, en tanto, mantuvo su lugar en el ataque y compartió la ofensiva en el ensayo con Giménez, aunque todo indica que será Cavani quien lo acompañe como titular ante Argentinos.

La formación que probó Herrón fue: Leandro Brey; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Brian Aguirre; Milton Giménez (Edinson Cavani) y Miguel Merentiel.

Con un equipo renovado y bajo la conducción de Herrón, Boca buscará reencontrarse con el triunfo en un momento delicado del club, que espera la llegada de Fernando Gago para asumir de manera definitiva.