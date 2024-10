Wanda Nara no tuvo piedad con L-Gante: “Ojalá, una vez más, te sirva usarme”

Fuerte polémica. La conductora de Bake Off Famosos apuntó contra el cantante urbano después de sus declaraciones en el living de Susana Giménez.

Wanda Nara explotó en la red después de enterarse de las declaraciones de L-Gante sobre ella en el programa de Susana Giménez (Telefe). La conductora de Bake Off Famosos fue contundente al evidenciar que su relación se quebró.



"Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida", citó Wanda Nara en una historia publicada en su cuenta de Instragram. Y continuó: "Cuando habla el despechado, la verdad se calla".

Por último, en el mimso posteo, la conductoria de Bake Off Famosos (Telefe) dejó en claro su actual postura tras escuchar a L-Gante hablar de ella en el programa de Susana Giménez al decir que "Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema (por lo legal). Ojalá hablen de tus canciones", cerró contundente.

¿Qué pasó entre los mediáticos?

L-Gante estuvo presente en el living de Susana Giménez y habló de su verdadero vínculo con Wanda Nara. El artista expresó que no está enamorado de la conductora de Bake Off Famosos, pero también reveló que mucho no puede revelar sobre lo que sucede o sucedió con ella: "Pasa que está Mauro Icardi en la casa, ¿qué va a decir?".

El referente de RKT también se refirió a la foto que se viralizó en el cual se besa con Wanda, y confirmó que la fotografía es vieja: "Eso fue hace mucho".

"¿Estás enamorado de Wanda?”, le preguntó Susana. Y este respondió: ”Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, mirá si viene, dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido”. Por su parte, Susana le consultó por la foto viral del beso, y el cantante respondió sin pelos en la lengua.

“Eso fue hace mucho. Fuimos a un boliche ahí en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”, aclaró.