Tevez habló de la llegada de Gago a Boca y disparó contra Riquelme

Tras su salida de Independiente, el Apache rompió el silencio y se tomó un rato para referirse al presente del Xeneize.

Después de meses manteniendo un perfil bajo, Carlos Tevez reapareció en público y, fiel a su estilo, se pronunció sin filtro sobre temas candentes del mundo del fútbol.

El Apache rompió el silencio en el aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar a Corea para disputar un partido de exhibición con otros exfutbolistas, y lanzó duras críticas contra la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, además de opinar sobre la llegada de Fernando Gago como nuevo director técnico.

Te recomendamos: Pol Fernández, la primera baja que tendrá Gago para su debut en Boca

Tevez, quien compartió cancha con Pintita en el pasado, le deseó "lo mejor" en su nueva etapa al frente del Xeneize, afirmando que su asunción "le hace bien a la gente de Boca" y expresó sus buenos deseos para el entrenador. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la actualidad del club, que atraviesa un difícil momento tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ubicarse en mitad de tabla en la Liga Profesional, y sufrir la renuncia de Diego Martínez, no dudó en lanzar una crítica directa a los mandatarios: "Es difícil opinar desde este lado, más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Críticas a la gestión de Riquelme y Ameal

El exfutbolista recordó su paso por el club bajo la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, y destacó las críticas que recibían cuando los resultados no acompañaban: "Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificábamos. Siempre estuve en contra de eso y hoy, estando del otro lado opinando, y más siendo hincha de Boca, no me parece bien".

Te recomendamos: Las declaraciones de Paredes sobre un posible regreso a Boca que ilusiona a los hinchas

Tevez dejó en claro su malestar con la actualidad del club, asegurando que "uno no ve bien al club", aunque prefirió no profundizar en sus declaraciones: "Es muy fácil pegarle en este momento, no me gustaría, no es bueno estar desde ese lado".

Por el momento, Tevez se encuentra sin trabajo tras haber dejado su cargo como técnico de Independiente, equipo al que dirigió por un breve período. Su salida del club de Avellaneda también estuvo rodeada de polémica, y sus declaraciones en Ezeiza demuestran que el Apache no ha perdido su carácter frontal para hablar de los temas que lo rodean, especialmente cuando se trata de su querido Boca Juniors.