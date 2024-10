Los audios del VAR por la mano polémica de Nehuén Paz en la goleada de Tigre a Boca

La Liga Profesional publicó la charla entre los encargados del video arbitraje con el juez del encuentro.

En la contundente victoria de Tigre sobre Boca Juniors por 3-0, en la fecha 18 de la Liga Profesional, el primer gol del Matador no estuvo exento de controversia. A los 28 minutos del primer tiempo, Nehuén Paz abrió el marcador en una jugada que debió ser revisada por el VAR por una posible mano. Aunque se reconoció el contacto, los audios del VAR revelaron que no se trató de una "mano de inmediatez" ya que la infracción correspondió a su compañero Ramón Arias.

La acción se originó con un tiro de esquina en el que Paz y Arias fueron a disputar el balón. Tras una serie de rebotes, Paz se resbaló y disparó, logrando un gol que se desvió en Marcos Rojo antes de superar a Sergio Romero. Sin embargo, la jugada fue tan confusa que el contacto con la mano fue prácticamente imperceptible para el árbitro Fernando Echenique, por lo que el VAR intervino.

► HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la cabina, Lucas Novelli analizó varios ángulos y concluyó que la mano correspondía a Arias y no a Paz, por lo que, al tratarse de una acción accidental y previa, el gol fue convalidado. "Le pega en la mano al 42, pero no al que convierte el gol, por lo que no es sancionable", explicó Novelli. Así, el tanto fue válido y Tigre tomó la ventaja que encaminaría su triunfo ante el Xeneize.