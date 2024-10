Insólito error de Boca en la lista de convocados para enfrentar a Gimnasia

El club posteó en las redes una nómina de jugadores en donde faltaba uno de importancia.

Boca Juniors se vio envuelto en una polémica inesperada antes del crucial encuentro contra Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina. El club sorprendió al publicar en sus redes sociales la lista de convocados para el partido, pero cometió un error insólito: olvidaron incluir a Kevin Zenón, uno de los jugadores más esperados por los hinchas.

La omisión del volante ofensivo no pasó desapercibida entre los seguidores del Xeneize, quienes rápidamente se volcaron a las redes sociales para manifestar su descontento. Comentarios como “¿Y, Zenón?” y “Cómo no va a estar el dueño de la granja” hicieron tendencia el nombre del jugador, ex Unión de Santa Fe, mientras los fanáticos no ocultaban su indignación.

Aunque el club corrigió el error eliminando la publicación y subiendo una nueva lista con la inclusión de Zenón, la situación no calmó los ánimos. Los hinchas arremetieron contra el encargado de las redes sociales de Boca con comentarios como "Despidan al CM de Boca" y "Ni para hacer una lista sirven", reflejando el malestar por la situación.

El partido entre Boca y Gimnasia se disputará este miércoles en el estadio de Newell's Old Boys en Rosario, en un duelo que definirá quién avanza a las semifinales del torneo más federal del país.