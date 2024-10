Boca, sin margen de error, se juega todo ante Gimnasia para llegar a las semifinales de la Copa Argentina

El Xeneize enfrenta al Lobo en Rosario con la obligación de ganar en el primer “mata-mata” de Fernando Gago.

Boca Juniors se jugará un partido clave en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El encuentro se disputará a las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Jorge Baliño.

Será la segunda presentación de Fernando Gago como entrenador del Xeneize, tras un debut complicado ante Tigre que dejó dudas en el equipo y preocupaciones en los hinchas.

En su estreno oficial, Boca cayó 3-0 en Victoria frente a un Tigre que se encuentra lejos de los puestos de privilegio en la tabla anual. Los goles de Nehuén Paz, Agustín Cardozo y Sebastián Medina expusieron fallas defensivas, especialmente de Sergio Romero, quien fue señalado por errores clave en dos de los tres tantos recibidos. La derrota dejó a Boca en la 16ª posición de la Liga Profesional con 24 puntos, a 13 de Vélez, líder del torneo.

Para este partido crucial, Gago planea realizar algunos cambios en el equipo, aunque mantendría el esquema 4-3-3. Exequiel Zeballos podría ingresar como extremo derecho en lugar de Brian Aguirre, mientras que Pol Fernández entraría por Ignacio Miramón en el mediocampo. También está en duda la presencia de Sergio Romero, quien podría ser reemplazado por Leandro Brey si Gago decide no arriesgar al arquero tras su reciente suspensión interna.

Ganar la Copa Argentina se presenta como la opción más directa para que Boca clasifique a la próxima Copa Libertadores, tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana y estar alejado de la pelea por el campeonato local. Sin embargo, la tarea no será fácil ante un Gimnasia que, pese a su racha de cinco partidos sin victorias en la Liga Profesional, ha demostrado ser un equipo sólido defensivamente bajo la conducción de Marcelo Méndez.

El Lobo, que viene de empatar 1-1 contra Sarmiento, se destaca por ser uno de los equipos que menos goles recibió en el campeonato. No obstante, llega con varias bajas importantes: Juan Cortazzo, Gustavo Canto y Yonathan Cabral, expulsados en los octavos de final, no podrán estar presentes, mientras que Nicolás Colazo no se recuperó a tiempo de una lesión muscular.

Formaciones probables:

Boca: Romero o Brey; Advíncula, Anselmino, Rojo, Blanco; Fernández, Miramón, Zenón; Cavani, Zeballos, Merentiel.

Gimnasia: Ledesma; Pintado, Morales, Martínez, Gallo o Rodríguez; Castro, Fernández, Garayalde o Max; Abaldo, Castillo, Briasco.