Conflicto en Boca: Cristian Medina pidió no jugar ante Gimnasia

El volante surgido de las inferiores se plantó y no quiere ser parte del equipo que se medirá ante el Lobo por los cuartos de final de Copa Argentina. Los motivos.

Cristian Medina, volante clave de Boca Juniors, solicitó a Fernando Gago no participar en el crucial partido de cuartos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El motivo de su pedido radica en su descontento con la dirigencia del club por la falta de resolución respecto a la oferta que llegó desde el Fenerbahce de Turquía para ficharlo a partir de enero de 2025.

En los últimos días, el conjunto turco realizó una nueva propuesta formal de 10 millones de dólares por la totalidad del pase, más 5 millones adicionales por objetivos alcanzables y un 20% de plusvalía por una futura venta.

Sin embargo, Boca considera que la oferta es insuficiente, especialmente por el esquema de pagos, que incluye una primera cuota de solo 2.8 millones, mientras que el resto se abonaría en plazos hasta 2027. Pese a esta discrepancia, el club de La Ribera está dispuesto a renegociar una mejora en la oferta.

El contrato de Medina con Boca tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares y expira en diciembre de 2027, lo que deja margen para que la dirigencia intente mejorar las condiciones de la venta.

En lo futbolístico, el mediocampista de 22 años atraviesa un momento complicado con el club. Su rendimiento no ha sido el mejor en los últimos partidos, y Fernando Gago ya contemplaba la posibilidad de reemplazarlo para el choque ante Gimnasia, pensando en darle más contención a Ignacio Miramón en el mediocampo, con Tomás Belmonte como posible sustituto.

La situación de Medina ha generado controversia entre los hinchas de Boca, especialmente después de que en agosto, tras su regreso de los Juegos Olímpicos de París, el club publicara un video en el que el jugador bromeaba diciendo: "Si no me voy ahora, no me voy más". Estas palabras dividieron opiniones: algunos lo tomaron como una falta de respeto, mientras que otros creen que fue una conversación privada que no debería haberse hecho pública.

Todo indica que Medina dejará Boca en enero, pero lo que resta definir es cuánto dinero recibirá el club y cómo se manejará su salida. A pesar de las tensiones actuales, el joven volante, con más de 160 partidos y cuatro títulos en su haber, es considerado uno de los grandes casos de éxito de las divisiones inferiores del club.