Gago, tras la clasificación de Boca: “Tenemos que tratar de ser una familia”

Además, el entrenador del Xeneize dejó en claro que deben "seguir trabajando" luego de la victoria por penales ante Gimnasia para avanzar a semifinales.

Tras la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina con la victoria por penales ante Gimnasia, el director técnico de Boca, Fernando Gago, brindó una conferencia de prensa en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, donde destacó la importancia del triunfo en lo anímico, pero remarcó que al equipo todavía le falta trabajo para alcanzar su mejor versión.

"Diez días de trabajo es poco", explicó Gago, aludiendo al corto tiempo que lleva al mando del equipo. "Es importante desde lo anímico haber conseguido esta victoria. Pasé toda mi vida en este club. Entiendo que nos falta mucho trabajo, buscar la mejor forma y lograr el nivel físico que quiero para que podamos jugar y sostenerlo durante más minutos, no solo 10 o 15 por partido", agregó.

El técnico también enfatizó su objetivo de crear un plantel unido: "Mi intención es que seamos una familia. Eso hace a los equipos", señaló. En cuanto al estilo de juego que busca implementar, Gago comentó que quiere que Boca sea un equipo que genere muchas situaciones de gol y que, para lograrlo, deberán asumir riesgos. "Cuanto más tiempo tengamos la pelota, menos la va a tener el rival", afirmó.

La situación de Medina y la rotación en el arco

Gago también abordó la situación de Cristian Medina, quien había expresado su deseo de no jugar frente a Gimnasia debido a una oferta del Fenerbahce de Turquía que aún no fue resuelta por la dirigencia. "Cristian me manifestó la posibilidad de una transferencia. Lo entiendo desde el lugar del futbolista, es su sueño irse a Europa. Pero yo voy a jugar con los que estén comprometidos al 100%. Tomé la decisión de que no esté disponible", explicó el técnico.

Por otro lado, el entrenador fue consultado por su decisión de reemplazar a Sergio "Chiquito" Romero por Leandro Brey para el duelo ante Gimnasia. Brey fue el héroe de la jornada al atajar cuatro penales en la definición. "Lo dije desde el primer día: va a jugar el que crea que está mejor. Hoy creí que era un partido para Leandro y tomé la decisión", aseguró Gago, quien dejó en claro que las rotaciones en el equipo dependerán del rendimiento de los jugadores.