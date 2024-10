Sancionaron a hinchas de Boca por incidentes en Rosario: no podrán ingresar a la cancha por dos años

Tras identificarlos, el Ministerio de Seguridad procedió a privarles entrar a los diferentes eventos.

El Ministerio de Seguridad impuso una sanción a dos hinchas de Boca Juniors involucrados en los incidentes ocurridos en Rosario durante el partido de Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1140-2024 en el Boletín Oficial, prohíbe el ingreso de Fabián Adolfo Kruger y Fernando Gatica a cualquier evento deportivo en el país por los próximos dos años, mientras se completan las actuaciones administrativas por parte de la Policía de Santa Fe.

Los hechos tuvieron lugar en el entretiempo del encuentro por los cuartos de final, cuando se produjeron altercados en la tribuna de Boca. La situación fue controlada gracias a la intervención del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien calmó a los hinchas y permitió que el partido se reanudara.

Riquelme luego declaró: “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida”.

Según el comunicado del Ministerio, la sanción busca preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, impidiendo la presencia de personas que pudieran alterar el desarrollo de los encuentros.