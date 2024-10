Bronca en Boca por los allanamientos: "Todo el tiempo encontramos piedras en el camino"

Ricardo Rosica, secretario general del club y mano derecha de Riquelme, no ocultó su fastidio por el operativo al que fue sometido la Bombonera.

La dirigencia de Boca Juniors manifestó su descontento tras el reciente allanamiento en La Bombonera en el marco de la investigación por la duplicación de carnets de socios.

Desde las filas del oficialismo, aseguran que esta medida es un intento de sabotaje orquestado por la oposición en plena lucha política interna. Ricardo Rosica, secretario general del club y cercano a Juan Román Riquelme, expresó su descontento en diálogo con Cadena Xeneize: “Todo el tiempo encontramos piedras en el camino de gente que no quiere a Boca”.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rosica criticó abiertamente la frecuencia de estos operativos y recordó situaciones similares en el pasado: “Es una costumbre que nos allanen. El fiscal es el que reemplazó a la fiscal (Celsa Ramírez) que nos clausuró la cancha y, a los pocos días, lamentablemente murió una persona en la cancha de River y no se clausuró”. La dirigencia también sospecha que el operativo coincidió estratégicamente con la reciente presentación de un balance económico superavitario del club, lo que consideran una “buena noticia” opacada por el allanamiento.

El operativo y la respuesta del club

El allanamiento, que comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 6 de la tarde, incluyó diversas áreas del club, como el Departamento de Socios, la Secretaría General y las Filiales. Rosica explicó que el club entregó toda la documentación requerida, pero cuestionó la transparencia del operativo: “Estuvieron en el club para buscar nadie sabe qué, porque hacemos las cosas bien y no van a encontrar lo que no existe. No tuvimos información de por qué vinieron”.

Además de defender el desempeño económico bajo la gestión de Riquelme, Rosica adelantó que el proyecto de ampliación de La Bombonera sigue en pie, aunque descartó hacer promesas sin fundamentos, en clara referencia a la oposición. “Nos gusta anunciar las obras cuando ya están terminadas. Mucha gente hizo de la ampliación una campaña política de cosas que eran irreales. Lo que nunca le vamos a hacer, y el presidente, sobre todo, es mentirle a la gente”, concluyó.

En medio de este contexto, la tensión entre oficialismo y oposición sigue creciendo en Boca, mientras el club atraviesa una etapa de transformaciones y desafíos tanto deportivos como institucionales.