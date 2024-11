Fenerbahce presiona por Medina: quiere la respuesta de Boca antes del viernes

El club turco no cambió su propuesta y le dio un plazo al Xeneize para aceptarla o rechazarla. Si no lo hace antes del fin de semana, las negociaciones se caen.

Cristian Medina sigue entrenando apartado del plantel y sin ser convocado en Boca Juniors, mientras su traspaso al Fenerbahce de Turquía vive un momento crucial.

La dirigencia turca ha impuesto un plazo definitivo hasta el próximo viernes para obtener una respuesta de Boca. Si el club argentino no acepta las condiciones planteadas antes de esa fecha, la transferencia se considerará cancelada.

La relación entre ambas partes no fue fluida durante las negociaciones. Boca solicitó acortar los plazos de pago y una mejora en la oferta para cubrir los impuestos de la operación. Sin embargo, Fenerbahce se ha mantenido firme en su propuesta de 10 millones de dólares fijos y otros 5 millones en objetivos, sin ajustes en los tiempos de pago. Este planteo implica que Boca solo recibiría un adelanto de 2,8 millones en el corto plazo, mientras que el saldo se completaría a finales de 2027, algo que no convence a la dirigencia xeneize.

Desde el entorno de Juan Román Riquelme han dejado claro que están dispuestos a continuar la negociación solo si se ajustan los plazos de pago. De no recibir una propuesta modificada, Boca rechazaría la oferta. Fenerbahce, por su parte, parece decidido a no modificar su postura y ha marcado los términos con una firmeza que pone en jaque el traspaso. Si en estos tres días no hay una respuesta definitiva, el pase de Medina a Turquía parece prácticamente descartado.

Medina, fuera de la consideración en Boca hasta que se resuelva su situación

Cristian Medina no ha vuelto a jugar desde que, semanas atrás, le comunicó tanto al Consejo de Fútbol como al técnico Fernando Gago que prefería no participar en el duelo de Copa Argentina contra Gimnasia. Desde entonces, ha quedado fuera de las convocatorias y, aunque su contrato con Boca se extiende hasta diciembre de 2027, su regreso al equipo depende de que se defina su futuro.

Mientras tanto, el mediocampista argentino continúa a la espera de una resolución que podría cerrarse en los próximos días, aunque todo apunta a que las posturas de Boca y Fenerbahce siguen siendo incompatibles.