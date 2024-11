Wanda Nara: "Me pasó en mi primer matrimonio que fui y dije..."

La conductora contó por primera vez cómo le puso fin a su matrimonio con Maxi López.

Hoy 08:42

Se estrenó Love is blind: Argentina en la pantalla de Netflix. Este reality, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, muestra a 16 solteros y 16 solteras en busca del amor. Durante las citas a ciegas, solo podrán escucharse y no tendrán la posibilidad de ver fotos del otro. El objetivo del experimento social es que las parejas se propongan matrimonio en algún momento del programa. De esta manera busca comprobar que la apariencias no lo son todo.

En ese contexto, TN Show entrevistó a los presentadores del certamen y la empresaria brindó detalles inéditos sobre el final de su matrimonio con Maxi López, en 2013.

“Me pasó en mi primer matrimonio que fui y dije: ‘mirá, no va más, me voy’, cinco minutos antes de cometer un problema”, aseguró la conductora durante una consigna del juego llamado Quién es más probable que.

En esa línea, la actual pareja de L-Gante, sostuvo: “Para mí, lo más importante, es tener buena relación. Sobre todo cuando te casás. Puede ser que se termine o no el amor, pero está bueno tener buena relación con esa persona que fue tan importante en tu vida, que siga presente. De eso se trata el amor”.

