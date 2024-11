Agenda apretada para Central Córdoba: ¿qué partidos tiene antes de la final de la Copa Argentina?

Se confirmaron las programaciones de los encuentros correspondientes a la 23ª, 24ª y 25ª fecha de la Liga Profesional.

Hoy 13:01

Central Córdoba tiene por delante un ajustado calendario en la Liga Profesional de Fútbol antes de disputar la esperada final de la Copa Argentina. Mientras aguarda la definición de su rival, el conjunto santiagueño se prepara para enfrentar una serie de compromisos clave en el torneo local.

La agenda de Central Córdoba arranca este domingo 10 de noviembre, cuando reciba en el Estadio Único Madre de Ciudades a Estudiantes de La Plata a las 16, en la fecha 22. Luego, el miércoles 20 de noviembre a las 17, el equipo deberá viajar a Rosario para enfrentar a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 23.

Apenas cinco días después, el lunes 25 de noviembre, volverá a ser local para recibir a Rosario Central a las 19:00, cerrando su participación en casa antes de la final. Finalmente, el domingo 1 de diciembre, el Ferroviario visitará a Independiente en Avellaneda a las 17 en la fecha 25.

Si bien no se confirmó oficialmente, la final de la Copa Argentina se disputaría el próximo 4 de diciembre y las posibles sedes son Mendoza o Córdoba. Antes se debe definir el rival de Central Córdoba que saldrá de la semifinal que afrontarán Boca y Vélez el próximo 27 de noviembre.

Con esta apretada seguidilla de partidos, el equipo de Santiago del Estero buscará equilibrar su rendimiento en el torneo local mientras se enfoca en llegar en óptimas condiciones a la final y lograr una histórica consagración en el certamen federal.

Programación de las próximas fechas

Fecha 23

Domingo 17 de noviembre

17.30 San Lorenzo vs. Racing

Lunes 18 de noviembre

17.00 Banfield vs. Tigre

19.15 Platense vs. Godoy Cruz

19.15 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

21.30 Instituto vs. Argentinos

21.30 Atlético Tucumán vs. Huracán

Miércoles 20 de noviembre

17.00 Newell’s vs. Central Córdoba

19.15 Vélez vs. Lanús

19.15 Estudiantes vs. Rosario Central

21.30 Boca vs. Unión

Jueves 21 de noviembre

17.00 Barracas Central vs. Belgrano

19.15 Talleres vs. Sarmiento

19.15 Independiente vs. Gimnasia

21.30 Independiente Rivadavia vs. River

Fecha 24

Sábado 23 de noviembre

19.30 Tigre vs. Instituto

21.45 Huracán vs. Boca

Domingo 24 de noviembre

17.00 Deportivo Riestra vs. Banfield

17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán

19.15 Godoy Cruz vs. Vélez

21.30 Lanús vs. Defensa y Justicia

Lunes 25 de noviembre

19.00 Central Córdoba vs. Rosario Central

21.15 Argentinos vs. Barracas Central

21.15 Belgrano vs. Independiente Rivadavia

Martes 26 de noviembre

19.00 Newell’s vs. Independiente

21.15 Sarmiento vs. Platense

21.15 Unión -Talleres

Miércoles 4 de diciembre

19.00 Racing vs. Estudiantes

21.00 River vs. San Lorenzo

Fecha 25

Viernes 29 de noviembre

19.00 San Lorenzo vs. Belgrano

21.00 Estudiantes vs. River

Sábado 30 de noviembre

19.30 Banfield vs. Lanús

21.45 Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz

21.45 Instituto vs. Deportivo Riestra

Domingo 1 de diciembre

17.00 Independiente vs. Central Córdoba

19.15 Rosario Central vs. Racing

19.15 Vélez vs. Sarmiento

21.30 Boca vs. Gimnasia

Lunes 2 de diciembre

17.00 Barracas Central vs. Tigre

18.30 Platense vs. Unión

19.45 Talleres vs. Huracán

21.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos

22.00 Atlético Tucumán vs. Newell’s