La Bombonera, el mejor estadio del mundo para una revista inglesa

La publicación Fou Four Two eligió a la cancha de Boca como la mejor del planeta. ¿Dónde quedó la de River?

El mítico estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, ha sido destacado como el mejor estadio del mundo por la prestigiosa revista inglesa *Four Four Two*. Este reconocimiento se dio en el marco de un ranking que evaluó a 100 estadios a nivel internacional, en el cual también el Monumental de River Plate logró una posición destacada, ubicándose en el quinto lugar.

En su artículo, *Four Four Two* resaltó la singular arquitectura de La Bombonera, que data de 1934 y presenta una estructura en forma de D con una vertical imponente en sus tribunas, lo que le otorga una acústica única. La publicación también subrayó la energía inigualable de los fanáticos de Boca Juniors, afirmando que su intensidad y pasión convierten cada partido en una experiencia vibrante. La revista describió al estadio como “un templo del fútbol mundial”, destacando el ambiente que los hinchas crean al hacer vibrar el suelo con sus cánticos y saltos, algo que llevó a los argentinos a acuñar el famoso dicho “La Bombonera no tiembla, late”.

El Monumental de River Plate, otro ícono del fútbol argentino, también fue incluido en el Top 10, ocupando el quinto lugar. La revista elogió su importancia histórica y su atmósfera, especialmente en los Superclásicos ante Boca Juniors, a pesar de que se trata de un estadio sin techo y con pista de atletismo. El Monumental, además, mantiene su estatus como el recinto más grande de Argentina y ha sido sede de eventos de gran envergadura, incluyendo la final del Mundial de 1978 y conciertos de artistas internacionales.

Otros estadios argentinos también fueron reconocidos en el ranking: el Gigante de Arroyito de Rosario Central en el puesto 56, el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors en el 70, y el Cilindro de Avellaneda de Racing Club en el 72. Esta selección reafirma el peso y la tradición de los estadios argentinos en el ámbito futbolístico mundial, donde La Bombonera lidera como símbolo de pasión y mística.

El ranking de estadio de 442:

1º La Bombonera (Boca Juniors, Argentina)

2º Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

3º Signal Iduna Park (Borussia Dortmund, Alemania)

4º Ibrox (Rangers, Escocia)

5º Monumental (River Plate, Argentina)

6º Azteca (Ciudad de México, México)

7º Camp Nou (Barcelona, España)

8º Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra)

9º Wembley (Londres, Inglaterra)

10º San Siro/Giuseppe Meazza (Milán, Italia)