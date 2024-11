Aplastante victoria de Los Pumas ante Italia con presencia santiagueña

La Selección Argentina de rugby, que contó con el ingreso de Bautista Pedemonte, se impuso por 50-18 en la apertura de su gira por Europa, en el Stadio Friuli de Údine.

En una actuación arrolladora, Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en el Stadio Friuli de Údine en su debut en la ventana de noviembre. Con este triunfo, los dirigidos por Felipe Contepomi lograron extender a 10 la racha de victorias frente a la Azzurra como visitantes, reafirmando su dominio sobre el seleccionado italiano.

Desde el inicio, el equipo argentino tomó el control del partido, imponiendo su juego a través de la potencia en el contacto y obligando a los italianos a retroceder cerca de su ingoal. Tomás Albornoz abrió el marcador con un penal, y poco después, en un contraataque letal, Juan Cruz Mallía consiguió el primer try de la tarde, estableciendo el dominio de Los Pumas.

El seleccionado italiano intentó recuperarse y logró mantener la posesión por momentos, pero fue constantemente neutralizado por la defensa argentina. En un nuevo avance, Gonzalo Bertranou sumó otra conquista para los argentinos. Al cierre del primer tiempo, Italia aprovechó un try-penal y un penal de Tommaso Allan para reducir la diferencia y se fueron al descanso en desventaja por 17-10.

En el complemento, el dominio de Los Pumas se acentuó. A pesar de un penal inicial de Allan, Argentina mantuvo su superioridad en el contacto, y Joel Sclavi marcó un nuevo try. Italia intentó acercarse, pero la defensa y los contraataques argentinos fueron efectivos y devastadores. Tomás Albornoz, Santiago Cordero, Matías Alemanno y Bautista Delguy completaron la goleada con tries que aseguraron la victoria.

El santiagueño Bautista Pedemonte ingresó en el segundo tiempo, destacándose en la línea de forwards. Su entrada le dio mayor fortaleza al equipo en el contacto y fue clave en los últimos minutos para consolidar la ventaja.

Con un desempeño sobresaliente en defensa y en ataque, Los Pumas sumaron un importante triunfo en su gira europea y continuarán su preparación con la confianza fortalecida tras una notable exhibición de rugby.

Síntesis

Italia (18): 1- Mirco Spagnolo, 2- Gianmarco Lucchesi, 3- Marco Rinccioni, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastián Negri, 7- Michele Lemaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Martín Page-Relo, 10- Paolo Garbisi, 11- Monty Ioane, 12- Tommaso Menoncello, 13- Juan Ignacio Brex, 14- Louis Lynagh, 15- Ange Capuozzo.

Suplentes: 16- Giacomo Nicotera, 17- Danilo Fischetti, 18- Simone Ferrari, 19- Dino Lamb, 20- Manuel Zuliani, 21- Alessandro Garbisi, 22- Tommaso Allan, 23- Marco Zanon.

Cambios: PT: 7' Tommaso Allan por Ange Capuozzo. ST: 5' Dino Lamb y Simone Ferrari por Federico Ruzza y Marco Riccioni, 10' Danilo Fischetti y Giacomo Nicotera por Mirco Spagnolo y Gianmarco Lucchesi, 19' Manuel Zuliani por Sebastian Negri, 24' Alessandro Garbisi por Martin Page-Relo, 30' Marco Zanon por Juan Ignacio Brex.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Argentina (50): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Santiago Grondona, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Matías Orlando, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Ignacio Calles, 18- Francisco Gómez Kodela, 19- Matías Alemanno, 20- Bautista Pedemonte, 21- Gonzalo García, 22- Matías Moroni, 23- Santiago Cordero.

Cambios: ST: 5' Matías Moroni por Matías Orlando, 11' Francisco Gómez Kodela y Gonzalo García por Joel Sclavi y Gonzalo Bertranou, 19' Matías Alemanno e Ignacio Ruiz por Franco Molina y Julián Montoya, 23' Bautista Pedemonte y Santiago Cordero por Santiago Grondona y Rodrigo Isgró, 27' Ignacio Calles por Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Puntos en el primer tiempo: 4' penal de Tomás Albornoz (LP), 11' try de Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (LP), 29' try de Gonzalo Bertranou convertido por Tomás Albornoz (LP), 33' try-penal (I), 40+4' penal de Tommaso Allan (I).

Resultado parcial: Italia 10-17 Argentina

Puntos en el segundo tiempo: 3' penal de Tommaso Allan (I), 8' try de Joel Sclavi convertido por Tomás Albornoz (LP), 17' try convertido de Tomás Albornoz (LP), 26' try de Santiago Cordero (LP), 28' try de Giacomo Nicotera (I), 33' try de Matías Alemanno convertido por Tomás Albornoz (LP), 38' try de Bautista Delguy convertido por Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: Italia 18-50 Argentina

Amonestados: PT: 33' Juan Martín González (LP). ST: 36' Lorenzo Cannone (I).

Árbitro: Matthew Carley.

Cancha: Stadio Friuli, Údine.