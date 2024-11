L-Gante contó las preguntas de su hija Jamaica sobre Wanda Nara antes de integrarla a la familia

El cantante de cumbia habló en un programa de streaming sobre los comienzos de su relación con Wanda Nara y reveló las curiosas preguntas que su hija le hacía antes de conocer a la mediática.

Este jueves, L-Gante estuvo en Mi primo es así, programa que conducen en Olga (YouTube) Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner, Evelyn Botto y Noelia Custodio, y reveló una situación que vivió su mamá, Claudia Valenzuela, con Jamaica, la hija de tres años que el cantante de cumbia 420 tuvo con Tamara Báez.

“Jamaica le preguntó a mi mamá ‘¿qué es esa nena de papá?’, porque vio que en la tele salió una foto con Wanda y le hizo esa pregunta. Imaginate, tres años y haciendo esa pregunta”, introdujo sorprendido el artista.

El humorista le preguntó por la respuesta que le dio la abuela a la nena, y Elián sostuvo: “No sé qué le habrá dicho. Creo que le dijo que era mi amiga”. “¿Y si te pregunta a vos qué le decís?”, indagó Rechimuzzi. “Y... creo que le diría, no sé, ‘la amiga, la compañera de papá', algo más así”, señaló.

Respecto a la convivencia de los tres-Wanda, L-Gante y Jamaica-en Brasil, en sus minivacaciones, el músico concluyó: “La paso muy bien con ella cuando ando de acá para acá disfrutamos mucho. En este caso estuve despreocupado porque tengo a una señora mamá al lado que tiene experiencia, es buena onda, sabe, no es que estoy con alguien que me acompaña mal en decir: ‘ah, estás con tu hija, nos va a quitar disfrute’. No, disfrutamos a full”.