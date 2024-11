Los Pumas cayeron de manera ajustada en su visita a Irlanda

En la continuidad de su gira por Europa, la Selección Argentina de rugby cayó por 22-19 en Dublin.

En un partido repleto de emociones, Los Pumas perdieron 22-19 frente a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en un amistoso que sirvió como preparación para el cierre de un histórico 2024. El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró coraje y carácter en la segunda mitad, pero no logró revertir un inicio complicado ante uno de los mejores equipos del mundo.

Pese a que Matías Moroni parecía abrir el marcador apenas a los dos minutos, su try fue anulado y una tarjeta aurirroja condicionó los primeros momentos del encuentro. Irlanda aprovechó el desconcierto argentino para tomar ventaja rápidamente con los tries de Jack Crowley y Mack Hansen, además de una conversión de Crowley que dejó el marcador 12-0 antes de los cinco minutos.

Tomás Albornoz, con tres penales impecables, mantuvo a Argentina cerca, pero un nuevo try de Joe McCarthy y un drop de Crowley enviaron a los equipos al descanso con un marcador de 22-9.

En el complemento, Los Pumas mostraron una cara completamente distinta. Juan Cruz Mallía coronó una jugada de gran factura con un try espectacular, y Albornoz completó la conversión. Minutos después, el apertura sumó su cuarto penal, acercando al equipo argentino a solo tres puntos. Sin embargo, la férrea defensa irlandesa impidió que la remontada se concretara, y un intento de drop de Albornoz quedó corto.

El partido se definió en la última jugada, cuando Argentina se instaló a pocos metros del in-goal irlandés, pero una infracción ofensiva terminó con las esperanzas albicelestes.

Los Pumas cerrarán su año histórico enfrentando a Francia el próximo sábado 23 de noviembre en Saint-Denis. Este encuentro marcará el final de una temporada memorable, en la que Argentina logró su mejor campaña en el Rugby Championship, incluyendo triunfos ante Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia.

SÍNTESIS

IRLANDA (22): 1. Andrew Porter, 2. Ronan Kelleher, 3. Finlay Bealham, 4. Joe McCarthy, 5. James Ryan, 6. Tadhg Beirne, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris (C), 9. Jamison Gibson-Park, 10. Jack Crowley, 11. James Lowe, 12. Robbie Henshaw, 13. Garry Ringrose, 14. Mack Hansen, 15. Hugo Keenan.

Suplentes: 16. Rob Herring, 17. Cian Healy, 18. Thomas Clarkson, 19. Ryan Baird, 20. Peter O'Mahony, 21. Craig Casey, 22. Sam Prendergast, 23. Jamie Osborne.

Cambios: ST: 13' Thomas Clarkson por Finlay Bealham, 22' Sam Prendergast, Ryan Baird, Jamie Osborne y Rob Herring por Jack Crowley, James Ryan, Robbie Henshaw y Ronan Kelleher, 25' Peter O'Mahony por Ryan Baird, 27' Cian Healy por Andrew Porter, Craig Casey por Jamison Gibson-Park.

Entrenador: Andy Farrell

LOS PUMAS (19): 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Matías Moroni, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Ignacio Calles, 18. Francisco Gómez Kodela, 19. Franco Molina, 20. Santiago Grondona, 21. Gonzalo García, 22. Santiago Carreras, 23. Justo Piccardo.

Cambios: ST: 7' Gonzalo García por Gonzalo Bertranou, 12' Francisco Gómez Kodela y Franco Molina por Joel Sclavi y Guido Petti, 18' Santiago Carreras por Rodrigo Isgró, 19' Justo Piccardo por Lucio Cinti, 23' Ignacio Ruiz y Santiago Grondona por Julián Montoya y Pablo Matera, Ignacio Calles por Thomas Gallo.

Entrenador: Felipe Contepomi.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 4' try convertido de Jack Crowley (I), 6' try de Mack Hansen (I), 13' penal de Tomás Albornoz (LP), 17' penal de Tomás Albornoz (LP), 21' drop de Jack Crowley (I), 26' penal de Tomás Albornoz (LP), 32' try de Joe McCarthy convertido por Jack Crowley (I).

Resultado parcial: IRLANDA 22-9 LOS PUMAS

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 5' try de Juan Cruz Mallía convertido por Tomás Albornoz (LP), 11' penal de Tomás Albornoz (LP).

Resultado final: IRLANDA 22-19 LOS PUMAS

AMONESTADOS: PT: 3' Matías Moroni (LP), 16' Finlay Bealham (I). ST: 10' Joe McCarthy (I), 36' Francisco Gómez Kodela (LP).

ÁRBITRO: Paul Williams (Nueva Zelanda).

CANCHA: Aviva Stadium, Dublín.