Los Pumas cerraron el año con una derrota ante Francia en París

El seleccionado argentino de rugby perdió por 37-23 en su último partido de 2024.

Hoy 19:52

En su último test match de la temporada, Los Pumas no lograron imponerse ante una sólida Francia, que se llevó la victoria por un contundente 37-23 en el Stade de France, en Saint-Denis.

El encuentro estuvo marcado por la eficacia del local y las amonestaciones que complicaron al equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi.

El comienzo fue desfavorable para los argentinos. Apenas a los tres minutos, Julián Montoya recibió una tarjeta amarilla tras un contacto que dejó fuera de la cancha al francés Jean-Baptiste Gros. Esta situación le permitió a los locales tomar la iniciativa rápidamente y abrir el marcador a los ocho minutos con un try de Thibaud Flament, convertido por Thomas Ramos.

A pesar de los intentos de Tomás Albornoz, quien sumó puntos con tres penales y mantuvo a Los Pumas en el juego, la indisciplina volvió a pasar factura. Una amarilla a Juan Martín González por un knock-on intencional derivó en un try-penal para Francia, que amplió su ventaja a 27-9. Antes del cierre de la primera mitad, Ramos sumó otro penal para que el marcador llegara a 30-9 en favor de Les Bleus.

Un complemento con intentos sin éxito

En el segundo tiempo, Los Pumas buscaron la reacción y lograron descontar con un try de Eduardo Bello, convertido por Albornoz. Sin embargo, Francia no tardó en responder con su característico dominio, anotando otro try que sofocó cualquier intento de remontada.

Con esta derrota, Los Pumas cierran un año en el que mostraron altibajos, destacándose en momentos claves, pero quedando expuestos ante rivales de la élite como Francia. Felipe Contepomi tendrá mucho trabajo por delante para ajustar al equipo de cara a los desafíos del próximo año.

Resumen del partido

Estadio: Stade de France, Saint-Denis.

Resultado: Francia 37 - Los Pumas 23.

Tries de Argentina: Eduardo Bello.

Puntos de Tomás Albornoz: 4 penales y 1 conversión.

Tries de Francia: Thibaud Flament y otros dos tries colectivos.

Los Pumas cerraron su año con la mirada puesta en el futuro y la necesidad de corregir errores para enfrentar a las potencias del rugby internacional.