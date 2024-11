Tras la consagración de Racing, el ránking negativo que pasó a liderar Boca

El título de la Copa Sudamericana para la Academia dejó al Xeneize al tope de una lista adversa entre los equipos grandes.

Racing Club volvió a inscribir su nombre en la historia grande del fútbol internacional al coronarse campeón de la Copa Sudamericana 2024 tras vencer por 3-1 a Cruzeiro en la final disputada en el estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

Con este triunfo, la Academia sumó su cuarto título internacional y rompió una racha negativa de 36 años sin consagraciones fuera de Argentina, dejando atrás el récord desfavorable entre los cinco grandes del fútbol argentino.

Con este campeonato, Racing dejó de liderar un ránking negativo entre los equipos más importantes de Argentina: el de mayor cantidad de años sin títulos internacionales. Ahora, el que ocupa ese lugar es Boca Juniors, cuya última consagración fue en 2008.

Racing no levantaba un trofeo internacional desde 1988, cuando obtuvo la Supercopa Sudamericana, también frente a Cruzeiro. En aquella ocasión, Gustavo Costas era jugador del plantel, y ahora, desde el banco de suplentes, fue el encargado de liderar esta nueva gesta histórica.

LA ÚLTIMA VEZ DE LOS GRANDES

BOCA

La última fue en 2008: la Recopa ante Arsenal de Sarandí: 3-1 y 2-2 en los dos partidos jugados. Fue la estrella internacional 22 en ese entonces para Boca. Tuvo la oportunidad de ampliar el número en tres finales posteriores: Libertadores 2012 (vs. Corinthians), 2018 (vs. River) y 2022 (vs. Fluminense). Serán 17 años de sequía en 2025 si no le pone fin. Hoy está accediendo a la siguiente Sudamericana.

RIVER

El Millo no se consagra a nivel continental desde 2019, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana ante Paranaense de Brasil: 0-1 y 3-0 en el global. Posteriormente, contó con la chance de sumar su estrella 13 a nivel internacional en la final de la Libertadores 2019 ante Flamengo. Serán seis años sin vueltas olímpicas internacionales si no se consagra en el '25. Por ahora, disputará la Libertadores próxima.

INDEPENDIENTE

La última Copa que alzó el Rojo fue la Suruga Bank (extinta) en 2018 frente a Cerezo Osaka de Japón. En ese mismo año había perdido la Recopa ante Gremio (1-1 el global, cayó por penales en Porto Alegre). Desde ese momento, no llegó a otras finales sudamericanas. Así, tomando ya 2025, serán siete años sin vueltas olímpicas internacionales. Está clasificándose a Sudamericana por ahora.

SAN LORENZO

El Ciclón, con cinco estrellas internacionales, ganó la Libertadores '14 y luego jugó dos finales más: Mundial de Clubes de ese mismo año (0-2 vs. Real Madrid) y Recopa 2015 (0-2 en el global vs. River). Llegará a 11 años sin festejos de ese tipo. Y podrían ser 12 en 2026 si no juega ninguna copa en el '25.