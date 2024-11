Riquelme tras la eliminación de Boca: “No es fácil estar en semifinales”

El presidente xeneize habló de todo luego de la derrota ante Vélez, valoró el trabajo y disparó contra los que ponen la vara más alta para su equipo.

Hoy 17:31

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, habló tras la derrota ante Vélez Sarsfield por 4-3 en las semifinales de la Copa Argentina y reflexionó sobre el presente del equipo. Destacó la importancia de llegar a instancias decisivas, aunque lamentó que no siempre se valore de la misma forma desde afuera.

“El semestre pasado fuimos semifinalistas, ahora lo somos otra vez. Pero si Boca llega a esa instancia, parece que el título no es bueno. El año pasado llegamos a la final de la Copa Libertadores y fue un fracaso porque la perdimos”, expresó, en diálogo con TyC Sports.

Riquelme cuestionó que a Boca se le exija más que a otros equipos del fútbol argentino, especialmente en lo que respecta a clasificar a la Copa Libertadores. “Nosotros soñamos con jugarla todos los años y es nuestra obligación, pero no escucho que hablen de todos los equipos que también tienen esa obligación”, comentó.

Asimismo, asumió que el rendimiento en el torneo local no fue el esperado: “Soy el primero que tiene autocrítica. En el torneo largo no lo hemos hecho bien, eso está claro. Pero este equipo compite siempre, y estar en dos semifinales seguidas no es fácil”.

Sobre la derrota frente a Vélez, el dirigente señaló que el equipo tuvo momentos buenos y errores que costaron caro: “Ir perdiendo 2-0, con un gol en contra y una expulsión, y aun así darlo vuelta es para valorar. Pero al final, con dos centros nos terminan ganando. Vélez tuvo suerte”.

En cuanto a la expulsión de Luis Advíncula, pidió no culpar al jugador: “El fútbol es deporte, nadie se hace expulsar porque quiere. Advíncula nos dio muchas alegrías, hoy le tocó ser expulsado. Son cosas que pasan”.

Riquelme instó a los hinchas a seguir acompañando al equipo en lo que queda de la temporada: “Nos quedan tres partidos y tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera, ganar y terminar lo más alto posible”. Además, expresó su confianza en el plantel: “Siempre tengo la ilusión de llegar a la final. Este equipo tiene cosas buenas y compite siempre”.

El presidente cerró su análisis destacando la competitividad del fútbol argentino y dejando un mensaje de optimismo: “No es fácil llegar a semifinales o finales. Hemos tenido cosas buenas y otras no tanto, pero siempre confiamos en los muchachos”.