VIDEO: el tenso cruce entre el Changuito Zeballos y Edinson Cavani

Los delanteros de Boca discutieron tras el gol de Milton Giménez ante Gimnasia.

Hoy 22:33

La reprobación, enojo y hasta algunos silbidos que marcaron la pauta de La Bombonera en los minutos previos al partido rápidamente quedaron a un lado gracias al gol tempranero de Milton Giménez que le dio paz a Boca contra Gimnasia, en el marco de la 24º fecha de la Liga Profesional.

La jugada dio un giro de 180º. Es que Exequiel Zeballos había tomado la posta en una contra que olía a peligro para el equipo de Fernando Gago, pero hizo una gambeta y no se la cedió a Edinson Cavani y todo se diluyó. De hecho, el capitán hizo un gesto claro de fastidio y bronca por el pase que no fue.

Sin embargo, muy activo y decidido a ir a buscarlo, Boca recuperó la pelota e inmediatamente se puso en posición de ataque otra vez con el Changuito como arma de desequilibro. En esta ocasión, la resolución tuvo sus frutos: enganchó hacia adentro, se la cedió al área a Giménez y el goleador no perdonó con una media vuelta letal de zurda.

Pese al gol y el festejo del propio Cavani con Giménez, se dio una situación insólita: el Matador no quiso dejar pasar la chance de remarcarle a Zeballos su decisión previa y se desató una fuerte e inesperada discusión en plena mitad de la cancha. Al Chango pareció no gustarle el reproche de su compañero, se lo dijo y eso no hizo más que potenciar el enojo del experimentado uruguayo.