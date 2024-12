Vuelve Gran Hermano: a qué hora comienza y dónde ver la programación

Santiago del Moro regresa a la conducción del reality show de Telefe, casi cuatro meses después del final de la edición anterior, y podrá verse también por Canal 7.

Hoy 08:24

Este lunes 2 de diciembre, Gran Hermano regresa a la pantalla de Telefe, tras casi cinco meses de su salida del aire, que coronó a Bautista Mascia como ganador de la última edición. El reality show regresa con una nueva temporada llena de sorpresas, nuevos participantes y una renovada dinámica que promete capturar la atención del público.

La nueva edición, la número 12 del formato, contará con 24 participantes en su ingreso a la casa, quienes convivirán mientras se enfrentan a desafíos y se someten a las reglas del reality. Como en temporadas anteriores, habrá emisiones diarias del programa, que incluirán segmentos como El Debate de Gran Hermano y La Noche de los Ex. Además, habrá una cobertura constante de lo que suceda dentro de la casa a través de los programas de la emisora, como A la Barbarossa, Cortá por Lozano, Ariel en su salsa y los noticieros de Telefe.

Una de las grandes novedades de esta temporada será la incorporación de nuevos cuartos en la casa, entre los que se encuentran un jacuzzi, un fogón, una habitación secreta, una sala para realizar transmisiones en vivo y hasta un kiosco. Santiago del Moro, conductor del programa, adelantó algunas sorpresas que esperan a los participantes, entre ellas, nuevas reglas y dinámicas pensadas para generar mayor interacción tanto en la televisión como en las redes sociales.

Durante su ciclo radial El Club del Moro, el conductor explicó cómo se organizará la grilla de Telefe en relación al regreso de Gran Hermano: “El lunes va una edición especial, el martes va el tramo final de Bake Off, y después el programa va a quedar solo pegado al noticiero de lunes a jueves como siempre. La Noche de los Ex estará los viernes y luego tendremos la gala de los domingos, pero el primero no porque termina Susana”, destacó, refiriéndose al último programa de Susana Giménez que se emitirá el 8 de diciembre.

Una de las sorpresas que promete generar debate será la introducción del kiosco en la casa. Este ofrecerá productos que los participantes podrán comprar, pero algunos de esos artículos, como los cigarrillos, se convertirán en puntos de discordia entre los concursantes. "Al principio todo es lindo, pero después la comida empieza a escasear. Hay que administrar", explicó Santiago, recordando cómo la gestión de alimentos y recursos ha sido un tema recurrente en las ediciones anteriores.

Además, destacó la importancia de ciertos espacios dentro de la casa, como la cocina. “En la primera temporada estaba Romina Uhrig y Alfa que administraban, y en la temporada pasada, estar en la cocina te exponía y te podía expulsar si cocinabas bien. Es un lugar de poder, porque es el que escucha, sirve, arma compras, lleva y trae. Es un lugar importante”, señaló el conductor.

Gran Hermano no solo será un éxito en la televisión, sino también en las redes sociales, donde se espera una interacción constante de los seguidores del programa. La edición número 12 promete ser una de las más intensas, con nuevas reglas, participantes y dinámicas que, sin duda, mantendrán al público enganchado cada noche.

El regreso de Gran Hermano será transmitido por Telefe, pero también podrá ser visto en Santiago del Estero a través de Canal 7 desde las 21.45 horas.