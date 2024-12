Nicole Kidman reveló que casi abandona la actuación

La actriz confesó que en 2008 estuvo cerca de retirarse tras ser madre.

La reconocida actriz australiana Nicole Kidman, celebrada por su vasta carrera en cine y televisión, confesó que consideró seriamente alejarse de la actuación en 2008, tras convertirse en madre. A pesar de sus numerosos proyectos recientes, como las exitosas “Big Little Lies”, “Being the Ricardos” y “Bombshell“, la ganadora del premio Oscar reveló que el nacimiento de su hija, Sunday Rose Kidman Urban, producto de su relación con el músico Keith Urban, marcó un punto de inflexión en su vida.

“Cuando di a luz a Sunday, pensé: ‘Creo que hasta aquí llegué’”, compartió la actriz durante una reciente entrevista con CBS Sunday Morning. En aquel entonces, Kidman y su familia se mudaron a Nashville para iniciar una nueva etapa en una granja, lejos del ajetreo de Hollywood. Fue en ese contexto donde su madre, Janelle Kidman, le dio un consejo que cambiaría el rumbo de su carrera.

“Mi madre me dijo: ‘No lo dejes por completo. Mantén un pie dentro’”, recordó la actriz. Aunque en un principio dudó en seguir ese consejo, la perseverancia de Janelle fue crucial. “Ella seguía diciéndome: ‘Sigue adelante. No digo que lo hagas al nivel que solías, pero no lo abandones del todo’”, relató Nicole, recordando las palabras de su madre, quien falleció en septiembre a los 84 años.

Nicole Kidman

Hoy, a sus 57 años, Nicole Kidman, madre también de Faith Margaret Kidman Urban, de 13 años, y de Bella y Connor Cruise, de 31 y 29 años respectivamente, fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise, ha logrado equilibrar su vida personal y profesional. Desde entonces, ha continuado acumulando éxitos, como su reciente nominación al Globo de Oro por su papel en la película “Babygirl”, que representa su vigésima candidatura a este prestigioso premio.

Por último, se emocionó y recordó las últimas palabras de su madre: “Me dijo: ‘Tal vez deberías esperar un momento porque creo que necesitas cuidar de ti misma ahora, Nicky’”- Estas han resonado en su vida durante los últimos meses, especialmente en su rol como madre de cuatro hijos. “Ahora estoy haciendo más de eso, y se lo digo a otras personas, especialmente a las mujeres. Creo que tendemos a no cuidar de nosotras mismas”, cerró.