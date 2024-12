Wanda Nara se refirió a la infidelidad de Icardi: “Son situaciones que todavía cargo en mi cuerpo”

La mediática volvió a Buenos Aires luego de un viaje romántico con L-Gante y fue recibida en el aeropuerto por un grupo de periodistas.

Hoy 09:08

Wanda Nara volvió a Buenos Aires luego de un viaje romántico con L-Gante y fue recibida en el aeropuerto por un grupo de periodistas. Durante este breve diálogo, habló de su divorcio con Mauro Icardi, de su salud y del escándalo mediático en el que se vio envuelta en el último tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Cuando nos conocimos (con Icardi) yo tenía más dinero que él. Mauro recién estaba arrancando su carrera, yo me enamoré de su personalidad y de la persona”, dijo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) sin dejar lugar a interpretaciones.

Además, remarcó que su prioridad ahora es su carrera: “Trabajo y traté de trabajar siempre, como podía. A él no le gustaba, y es de público conocimiento que rechacé muchas veces trabajos por priorizar a mi familia. Pero llegó un momento en el que dije que mi prioridad ahora es trabajar. Es justo, en la vida, cambiar”.

Consultada sobre la veracidad del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez, la conductora lanzó una declaración picante: “¿Por qué armado? No tengo ni idea. ¿Por qué no le preguntan a ellos? Si todos los jueves y sábados sabemos dónde se encuentran”, haciendo referencia a los rumores de encuentros entre su ex pareja y la actriz. Sin embargo, aclaró: “Cada uno que haga con su vida lo que quiera”.

Ante las declaraciones de una de las abogadas de Icardi sobre la “frivolización” del conflicto, la modelo fue contundente: “Yo muestro cosas porque soy pública. El sufrimiento que pasé en ese momento me llevó a tener situaciones que todavía cargo en mi cuerpo, dicho por los médicos. A veces me toca salir a aclarar, porque hay gente que puede creer mi palabra o no, yo tengo que demostrar pruebas”.

También le preguntaron por su estado de salud y el tratamiento que lleva adelante tras ser diagnosticada con leucemia. Sin dar demasiados detalles comentó: “Estas cosas no son buenas, me cargan de mala onda y mala energía, que no necesito. Pero irme un poco y desconectarme me hizo bien, lo necesitaba y me lo recomendaron”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de mantener un diálogo privado con Icardi: “Sí, seguramente vamos a tener una conversación. Me lo propuso él hace dos semanas, antes de la perimetral. En ese momento no accedí porque había situaciones que no permitían esa paz para poder hablar. Pero seguramente, cuando todo se calme, eso pueda pasar”.