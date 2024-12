Wanda Nara se refirió a una posible reconciliación con Mauro Icardi

Tras su regreso a Buenos Aires luego de su mini luna de miel europea con L-Gante, la famosa fue contundente ante una posible reconciliación con el futbolista.

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, que a diario sigue sumando capítulos, en las últimas horas la conductora de Bake Off Famosos regresó de una romántica escapada europea junto a L-Gante, donde también se encontró con Maxi López, su primer exmarido y padre de sus hijos varones.

Entrevistada por Mañanísima (El Trece), la rubia se refirió a fondo sobre la conexión que siente por el referente de la cumbia 420 y fue tajante cuando le consultaron por Icardi.

“Yo soy una mina que me muevo en diferentes clases sociales. A mí me importa el corazón de la gente. Siempre fui un poco como que me tiraba lo mío, mis raíces. Puedo estar en Europa pero sigo siendo Wanda. Él tiene algo que me conecta con mi esencia. Me encontré con alguien que tiene mis mismos valores”, aseguró la mayor de las Nara sobre su actual novio.

Al tiempo que intentó justificar sus palabras con un viejo comentario justamente del delantero del Galatasaray. “Algo que de hecho decía Mauro en chiste cuando lo conocí, es que yo tenía más dinero que él porque estaba recién arrancando. Yo me enamoré de su personalidad. Con la cantidad de años que me conocen, saben que no me interesa el dinero de nadie”, aseguró Wanda.

Fue allí que a raíz de sus dichos, uno de los noteros presentes le hizo saber que el propio Mauro habría deslizado: que van a terminar juntos nuevamente cuando se calmen las aguas del escándalo mediático. Pero Wanda Nara no pudo evitar su sorpresa y reaccionó a pura risa irónica dando por terminada la entrevista al grito de “¡Es un montón! Me voy, me voy”.