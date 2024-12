Lautaro Martínez recordó su fallida prueba en Boca: "Me dijeron que no tenía velocidad ni potencia"

El Toro viajó desde su Bahía natal a los 15 años para ver si quedaba en el Xeneize, pero no lo aceptaron. Estuvo cerca de dejar el fútbol, hasta que apareció la oportunidad de Racing.

Hoy consagrado como uno de los mejores delanteros del mundo, Lautaro Martínez recordó los duros comienzos de su carrera, cuando Boca Juniors y San Lorenzo lo rechazaron en sus pruebas de inferiores.

El Toro, actualmente goleador del Inter y máximo artillero de la Selección Argentina en la era Scaloni, repasó este capítulo que marcó su camino hacia la élite del fútbol.

Martínez, oriundo de Bahía Blanca, se destacó desde joven en Liniers, club donde debutó en Primera con tan solo 15 años y ocho meses, anotando un gol a los dos minutos de ingresar en un partido de la Liga del Sur. Sin embargo, su búsqueda de trascender lo llevó a probar suerte en el Xeneize. "Hice una semana de prueba en Boca, pero me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia", confesó en una entrevista con Corriere della Sera.

En el mismo período, también intentó en San Lorenzo, pero el resultado fue similar. Al regresar a Bahía Blanca, Lautaro estuvo cerca de abandonar el fútbol. "Le dije a mi papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar", recordó. Pero a fines de ese año, Racing apareció con una oportunidad decisiva: "Les dije que, si me querían, iba, pero no haría más pruebas. Y me ficharon".

El tiempo le dio la razón. En Racing, Martínez se convirtió en figura y, durante la Superliga 2017/18, se tomó una pequeña revancha contra Boca al marcar un gol en la victoria por 2-1 en La Bombonera. Sus 27 tantos en 63 partidos con la Academia lo catapultaron a Europa, donde el Inter lo fichó por 11 millones de euros.

Desde entonces, Lautaro sumó títulos con el club italiano y se coronó campeón del mundo con la Albiceleste, consolidándose como uno de los delanteros más completos del fútbol actual. Los rechazos de Boca y San Lorenzo quedaron como una anécdota en la historia de un futbolista que nunca dejó de creer en su potencial.