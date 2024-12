Matrimonio de jubilados sufrió una salvaje agresión durante una entradera

El violento hecho tuvo lugar en Quilmes, Buenos Aires. La policía busca a los delincuentes que quedaron grabados por las cámaras instaladas en la vivienda.

Previo a Navidad, una violenta entradera conmocionó al barrio de Don Bosco, en Quilmes, cuando dos delincuentes ingresaron a la casa de una pareja de jubilados de 83 años haciéndose pasar por jardineros. Una vez adentro los golpearon y les robaron.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Chiclana y Lomas de Zamora, en una zona que, según vecinos, sufre un aumento de la inseguridad en los últimos años.

Todo comenzó cuando Noemí, confiada, salió al frente de su casa. Esperaba al jardinero, pero en su lugar encontró a dos hombres que merodeaban la zona. Confusa le preguntó a uno de ellos si se trataba del empleado. El hombre, vestido con una vieja camiseta suplente de la Selección Argentina, aprovechó la oportunidad y respondió que sí.

Una vez adentro, lo peor: el primer delincuente comenzó a revisar las habitaciones, mientras buscaba objetos de valor. Al poco tiempo salió nuevamente al exterior y llamó a su cómplice, que esperaba fuera de la vivienda.

Cuando el segundo ladrón ingresó, fue directamente hacia Mario, quien se encontraba en silla de ruedas, con movilidad reducida. En un intento de inmovilizarlo, pretendió envolverle la cara con un repasador, pero el hombre logró zafarse y activar la alarma de emergencia.

El sonido fue suficiente para poner en fuga a los delincuentes, que huyeron antes de poder llevarse algo. Sin embargo, el ataque dejó secuelas físicas en la pareja. Noemí, quien intentó resistirse, sufrió golpes en el rostro que le dejaron hematomas visibles, mientras que Mario quedó con una hinchazón en la cara por el forcejeo.

El ataque quedó registrado en una cámara de seguridad oculta entre adornos, que captó con claridad el rostro de los agresores y los detalles de su vestimenta.

"Se puede ver la cara de estas lacras pedorras que dejaron a mi abuela con media cara violeta", escribió el nieto en X. La publicación se viralizó rápidamente.

En una conversación con Clarín, el joven relató el horror que vivieron sus abuelos y cómo decidieron hacer público el video que registró el ataque.

"Mi abuela esperaba al jardinero y justo estaban estos tipos afuera, merodeando. Cuando salió a la calle, le preguntó a uno si era el jardinero, y el hombre aprovechó la situación. Ahí comenzó todo", explicó.

Aunque la policía les recomendó no difundir las imágenes para no entorpecer la investigación, la familia decidió viralizarlas al no ver avances significativos en la búsqueda de los agresores.

"Ya pasó un día y no hay detenidos. En el video se ven claramente las caras de los que entraron a la casa. Por eso decidimos compartirlo, para que la gente de la zona se cuide y alguien los identifique", agregó el nieto, indignado.

También solicitó ayuda para identificar el vehículo en el que se movilizaban los ladrones: "Estamos buscando a ver si encontramos imagen del auto en el que se movían. La bronca que tengo no me entra en el cuerpo".

Las autoridades trabajaban con las imágenes de la cámara de seguridad para identificar a los agresores.