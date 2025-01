Contundente mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi en las redes: “Con las nenas no”

“Las hace vivir con una mujer que no es su mamá y me prohíbe hablar con ellas”, escribió la conductora en sus historias de Instagram.

Hoy 18:25

Después de un tenso clima de calma entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la empresaria arremetió contra su expareja por medio de sus redes sociales. Cabe destacar que sus hijas Francesca e Isabella no compartieron ninguna de las dos fiestas de Navidad y Año Nuevo con su madre, y lo hicieron junto al futbolista y, según los rumores, también con la China Suárez.

En ese contexto, Wanda se encuentra en Punta del Este por motivos laborales. Desde allí, este jueves elevó un fuerte mensaje a través de sus historias de Instagram, en donde apuntó contra Icardi, y se expresó de manera contundente. “Con las nenas no”, se titula su escrito, en letras blancas sobre un fondo negro. “Cortar la obra social de 5 menores. Dejar de pagar el colegio. No pagar alimentos. Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario. ¿Esto es violencia? Quiero Justicia. ¿Existe?”, se preguntó a sí misma.

Durante este jueves, en medio de una creciente especulación sobre su vida personal, Wanda Nara salió a responder a los rumores que apuntaban a una posible reconciliación con Mauro Icardi. La empresaria se encuentra atravesando una separación mediática y legal con el delantero del Galatasaray, quien es además el padre de sus hijas Francesca e Isabella. En las últimas horas, un supuesto mensaje que habría enviado Nara a Icardi encendió las redes sociales. Según el panelista Pepe Ochoa, el texto decía: “Te extraño, ¿y si volvemos? ¿Sería muy loco, no? Sí, sería un loco”. Aunque Ochoa evitó mencionar nombres, los usuarios comenzaron a especular sobre los destinatarios. Un rato después, este mensaje no solo quedó sin sustento, sino que fue ella misma la que se encargó de demostrar que la relación entre ellos está completamente quebrada.

Horas después, Tatiana Schapiro, periodista del programa DDM, se contactó directamente con Wanda Nara para verificar la información. “Le pregunté si se lo había enviado a Mauro, a lo que me respondió que es falso y agradeció por chequear. Además, me aseguró que no hay ninguna posibilidad de volver con él”, afirmó Schapiro. La empresaria no solo desmintió el contenido del mensaje, sino que también confirmó que su relación con L-Gante sigue en pie. “Están bien”, añadió la periodista sobre la respuesta de Nara.

En paralelo a la desmentida, Wanda Nara y el cantante de cumbia 420 compartieron una fotografía en sus redes sociales, donde aparecen abrazados con un mensaje del artista que decía: “Te extraño ya. No te veo desde el año pasado”. La empresaria replicó la publicación en su propia cuenta, fortaleciendo su posición frente a los rumores y dejando en claro su vínculo con el músico.

El contexto de la separación entre Nara e Icardi sigue siendo uno de los temas más comentados en el ámbito del espectáculo. Además de la disputa legal por el divorcio y la custodia de sus hijas, las tensiones se amplifican por las constantes filtraciones en redes sociales. En sus declaraciones recientes, Nara expresó su cansancio por la situación. “Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie. Por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad”, afirmó contundente.

Mientras la empresaria celebraba el Año Nuevo en Punta del Este, las controversias seguían marcando el ritmo de una historia donde las versiones cruzadas y los gestos públicos de ambas partes alimentan la atención mediática. Por ahora, la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece ser un camino cerrado, aunque el impacto de su separación sigue generando interés en el público y en el ámbito del espectáculo.