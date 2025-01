Ander Herrera, de Bilbao a Boca: un adiós emotivo y un sueño cumplido

El mediocampista español fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Xeneize.

Hoy 11:19

Ander Herrera vivió días intensos que marcaron el final de una etapa en el Athletic Bilbao y el inicio de un nuevo desafío en Boca Juniors. El mediocampista español se despidió del club vasco con un emotivo mensaje y, pocas horas después, fue anunciado oficialmente como refuerzo del Xeneize, destacando que "los sueños están para cumplirse".

En su despedida en Lezama, Herrera reunió a sus excompañeros, al cuerpo técnico y a los empleados del club para agradecerles por el tiempo compartido. "Nunca he tenido un vestuario como este. Nunca he visto el respeto y las ganas de aprender como aquí. Eso no lo podéis perder en la vida", expresó, remarcando la importancia de mantener la identidad única del Athletic Bilbao, un club que calificó como "el más diferente y especial del mundo".

En paralelo, el volante de 35 años compartió un video con imágenes de esta emotiva reunión, donde dejó un mensaje claro sobre el legado y la filosofía del club. "En el momento en que nos convirtamos en un club más, se pierde todo lo que construimos", sentenció el referente, quien decidió cerrar su vínculo con el equipo de San Mamés para embarcarse en su primera aventura en Sudamérica.

Horas después de su despedida, Boca Juniors le dio la bienvenida con un video que mezcla jugadas de su carrera y declaraciones que reflejan su conexión con el club de La Ribera. Entre ellas, una frase que ahora cobra un nuevo significado: "Me gustaría tener una aventura en Argentina con Boca". Herrera, que ya pasó la revisión médica en medio del fervor de los hinchas, se perfila como el gran bombazo del mercado de pases, listo para aportar su experiencia y liderazgo al equipo.

La llegada del español genera gran expectativa en el mundo Xeneize, que ve en él un jugador con jerarquía internacional y un compromiso que ya comenzó a demostrar en sus primeras horas en Buenos Aires. Herrera, ahora en azul y oro, buscará escribir un nuevo capítulo de su carrera y cumplir su sueño de jugar en uno de los clubes más emblemáticos del fútbol argentino.