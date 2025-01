Wanda Nara y L-Gante anunciaron su reconciliación con una foto

A tan solo 20 días de su separación, la conductora y el cantante están juntos en Villa Carlos Paz.

Hoy 18:18

El domingo 5 de enero, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su separación. La decisión la habría tomado el cantante de cumbia 420 después del escándalo judicial de la conductora con Mauro Icardi.

En las últimas horas, se supo que la mediática viajó a Villa Carlos Paz, Córdoba, para encontrarse con Elián Valenzuela. En ese contexto, mediante una foto que les sacó la media hermana del artista, la pareja anunció su reconciliación.

La postal muestra a Wanda y a L-Gante en el asiento de atrás de una camioneta, mirándose a los ojos y haciendo un corazón con sus manos.

Si bien se había filtrado una imagen de ellos juntos en un asado en la ciudad cordobesa, esta es la primera foto que se publica con el permiso de ambos, ya que la tomó la familiar del músico.

El Wandagate sigue dando qué hablar. En medio del escándalo por las acusaciones cruzadas entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se supo que la mediática está en Córdoba junto a L-Gante. Todo salió a la luz después de que al aire de un programa llamaran por teléfono a la conductora y atendiera el referente de la Cumbia 420. “Ella se está bañando y atendí yo de puro atrevimiento”, lanzó desconcertando a todos.

En diálogo con Intrusos (América), Elián Valenzuela contó: “Me vino a acompañar a hacer unos trabajos musicales”. “Está todo en orden. Nunca no peleamos, nos distanciamos un par de días. Hice un poquito la mía y acá estamos”, sostuvo al ser consultado sobre su presente sentimental.

Wanda y L-Gante

En cuanto a su relación con Dakota Gotth aclaró: “No pasó nada. Creo que por eso salió así de enojada. Ella pasó tres días con nosotros, yendo a los shows de joda como hacemos los jóvenes, y después me enteré de que salió a hablar todas esas cosas raras”. “Yo me junto con mucha gente todos los días y es increíble que una persona que está dos días tenga tantas cosas para contar”, dijo para defenderse de las acusaciones de la influencer.

Al ser consultado sobre los cruces entre Wanda y Mauro, opinó: “Un poco entiendo, pero no me meto. Me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada”. Y evitando entrar en polémicas, respondió: “Para mí él es un crack, ¿o no?”.

A modo de cierre, respecto a su relación con la mediática, comentó divertido: “Ella está totalmente enamorada de mí. Y yo también”.