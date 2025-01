Wanda Nara aprovechó la fiesta por los 16 años de su hijo Valentino y mostró su candente traje de baño

Mientras los chicos jugaban en el agua, la influencer retrató su outfit con una serie de fotos y videos. El romántico comentario de L-Gante.

En medio de su escandaloso divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió dejar el estrés a un lado y vivir un día cargado de emociones. Tal como había contado en la noche del viernes, a través de su canal de Whatsapp, este sábado la conductora celebraría el cumpleaños 16 de su hijo mayor, Valentino. Para esto, la cantante organizó una divertida experiencia para compartirlo con sus hijos, sus amigos, e incluso Maxi López.

Aprovechando las altas temperaturas de verano, Nara decidió regalarle a su hijo mayor un día en el Delta Argentino. Entre lanchas, paseos en motos de agua, tablas de sushi y un postre preparado por su amiga Maru Botana, el joven vivió un día soñado. Así las cosas, mientras los chicos jugaban en el agua, la influencer retrató su outfit con una serie de fotos y videos.

Bajo un cielo celeste, y con el río de fondo, Wanda compartió ante sus más de 17 millones de seguidores su outfit relajado y sofisticado. La conductora utilizó una malla enteriza con estampado abstracto en tonos claros y oscuros, complementada por un pañuelo en la cabeza que aportó un toque elegante y veraniego. Además, las pulseras que llevaba en la muñeca sumaban un detalle sutil de accesorios, mientras que la pose en un yate frente a un paisaje natural enfatizaba un ambiente lujoso y distendido.

“Única e inigualable, hermosa siempre”; “¿Se puede ser tan pero tan hermosa? Por favor, te amaré por siempre”; “38 años, 5 hijos y tiene ese cuerpazo, ¿podrán?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores de la mediática al expresar su cariño.

Quien también se sumó a los mensajes de apoyo fue el propio L-Gante. “Mi amor”, escribió el referente del RKT junto a un emoji de un corazón rojo. En la misma línea se pronunció Kennys Palacios, el estilista y asistente de la conductora: “Qué buen fotógrafo soy”.

El cumpleaños de Valentino López

Wanda Nara planificó una celebración especial para los 16 años de su hijo mayor, Valentino López, que incluyó el alquiler de un yate para disfrutar de una jornada única en el Delta del Tigre. Según compartió en su canal de difusión, la conductora expresó estar nerviosa antes del evento, diciendo: “Le organicé una sorpresa que le va a encantar. Me da un poco de nervios... hasta que no salga todo perfecto me da cosa”.

El yate se convirtió en el escenario principal del festejo, donde Valentino estuvo acompañado de sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba Bastian Demichelis, su gran amigo y compañero en las inferiores de River, así como su novia Caro. No faltaron sus hermanos Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, quienes también participaron activamente de las actividades organizadas.

Además de los adolescentes, varios adultos estuvieron presentes, como Maxi López, Nora Colosimo (abuela del homenajeado) y Kennys Palacios, estilista y amigo cercano de Wanda. La sorpresa fue capturada en imágenes y videos que reflejaron el espíritu alegre y familiar del evento.

Entre los invitados adolescentes destacaron Bastian Demichelis, amigo cercano del homenajeado e hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, y Caro, la novia de Valentino. Por supuesto, también estuvieron presentes los cuatro hermanos del joven: Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, quienes se sumaron con entusiasmo a las actividades acuáticas.

Los invitados disfrutaron de una tarde llena de diversión en el agua. Equipados con chalecos salvavidas, Valentino y sus amigos se lanzaron al río desde los bordes del yate, tomados de las manos y entre risas. También utilizaron una escalera para descender al agua y relajarse durante las altas temperaturas.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando una moto de agua apareció en la escena, permitiendo que Valentino, un amigo y uno de sus hermanos experimentaran la velocidad en el río. Este episodio generó risas, gritos y la preocupación maternal de Wanda, quien exclamó al verlos arrancar a toda velocidad.

Además, los hijos más pequeños de Wanda se animaron a sumarse a las actividades, incluyendo un paseo en la moto de agua, donde Nara no pudo evitar advertir a su hija menor: “Agarrate fuerte y no lo sueltes bajo ninguna circunstancia”. Las actividades reflejaron el espíritu de camaradería y la conexión entre los hermanos, así como el disfrute general de los invitados.