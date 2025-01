Wanda Nara le respondió a la abogada que le reclamaba una deuda de honorarios

La empresaria habló luego de que Carla Junqueira filtrara que había trabajado junto a Ana Rosenfeld sin recibir el correspondiente pago.

Hoy 16:34

Son tantos los frentes judiciales que Wanda Nara mantiene abiertos con Mauro Icardi que una abogada salió a reclamar honorarios, y la empresaria salió sorprendida a responderle por televisión.

“Estoy mirando justo el programa y la verdad que no puedo creerlo. Estoy tratando de ocuparme de mis hijas y hacer mi vida. Pero bueno, esto ya la verdad que me excede a mí y tengo ganas de contestarte”, arrancó la empresaria al contestar a Ispa (NET TV).

Entonces fue al grano tras el planteo de Carla Junqueira, la matriculada que había convocado Ana Rosenfeld para cubrir el plano internacional del litigio con el padre de sus hijas menores: “Yo respeto siempre a las personas que trabajan, desconocía toda esta situación, pero respeto obviamente el trabajo que viene realizando esta abogada”.

“Le acabo de indicar a mi abogado que se ponga en contacto con la doctora Junqueira para que continúe con su trabajo y pueda arreglar todos los temas que está diciendo”, continuó.

“Siento que no tengo nada que ver porque no fue contratada por mí, pero también me quiero correr de cualquier deuda futura que cualquier persona asuma en mi nombre”, cerró Wanda Nara conciliadora.