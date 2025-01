Finlandia y Noruega refuerzan sus fronteras con Rusia

Es debido a la creciente tensión con Moscú. La administración noruega anunció el despliegue de una brigada especial en la región de Finnmark.

Hoy 18:49

Las tensiones entre los países nórdicos y Rusia siguen en aumento tras la decisión de Finlandia de mantener cerrada su frontera con el país vecino y la creación de una brigada especial en Noruega para fortalecer su presencia militar en la zona fronteriza. Ambas medidas responden a la creciente preocupación por lo que consideran tácticas de presión y desestabilización por parte del Kremlin en el marco de la guerra en Ucrania.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirmó este miércoles que las autoridades rusas no han dado “ninguna señal” que facilite la reapertura de los pasos fronterizos, cerrados desde finales de 2023 tras la llegada masiva de migrantes indocumentados. Helsinki considera que la afluencia repentina de solicitantes de asilo fue una maniobra orquestada por Moscú para presionar a la Unión Europea (UE).

“Todavía no vemos ninguna señal por parte de Rusia de que si abriéramos las fronteras no se volvería a realizar el mismo tipo de instrumentalización de los solicitantes de asilo. Mientras no haya certeza, veo difícil abrir la frontera. La pelota está, por así decirlo, en manos de los rusos”, declaró Stubb desde Lappeenranta, ciudad finlandesa fronteriza con Rusia.

El mandatario insistió en que el Parlamento finlandés seguirá abordando la cuestión en el futuro y denunció que Europa está siendo víctima de una “guerra híbrida”, en la que Rusia emplea tácticas como la crisis migratoria o la influencia en terceros países para ejercer presión sobre el bloque comunitario.

La frontera entre Finlandia y Rusia se cerró a finales de 2023 después de que cientos de migrantes llegaran a los pasos fronterizos con intención de entrar en territorio de la UE. Desde entonces, Helsinki ha prolongado la medida en varias ocasiones, hasta que en abril de 2024 decretó el cierre indefinido.

Finlandia no es el único país en señalar esta táctica. Otros estados europeos que comparten frontera con Rusia, como Polonia, Lituania y Estonia, han denunciado estrategias similares, a menudo comparándolas con las acciones de Bielorrusia, único aliado de Moscú en el continente. Minsk ha sido acusado en repetidas ocasiones de facilitar la llegada de migrantes a las fronteras de la UE en represalia por las sanciones impuestas al régimen de Alexander Lukashenko.

En paralelo, el Gobierno de Noruega ha anunciado la creación de una brigada especial para reforzar la seguridad en la región de Finnmark, la más septentrional del país y fronteriza con Rusia.

El ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, explicó que la medida responde a la “nueva línea que viene trazando la OTAN para defender cada pulgada de territorio". “Necesitamos fortalecer la presencia en Finnmark, por eso se desplegará esta brigada”, añadió.

Aunque Noruega mantenía un acuerdo con Moscú para evitar el desarrollo de actividad militar cerca de la frontera, el panorama ha cambiado con el aumento de las hostilidades en el este de Europa.

Hasta ahora, la política noruega establecía que no se realizarían maniobras militares de la OTAN más allá de la ciudad de Hammerfest, de acuerdo con informaciones del diario noruego VG. Según Barth Eide, esta estrategia se basaba en la combinación de “intimidar y apaciguar”. “La primera parte se cumplía debido a que el país forma parte de la OTAN, y la segunda a la reducción de la actividad militar en estas zonas”, explicó el ministro.

Sin embargo, los países miembros de la Alianza han incrementado sus ejercicios militares en áreas cercanas a Rusia como medida de “contención” frente a la “agresión rusa”.