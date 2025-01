“De buena madre no vi nada”: una exempleada criticó a Wanda Nara

Se trata de Analía del Carmen, quien trabajó junto a la empresaria de cosméticos durante el último año de la relación con Maxi López y conoció desde dentro cómo se inicio el romance con Mauro Icardi.

Analía del Carmen, la exempleada de Wanda Nara que le inicio un juicio hace 11 años, rompió el silencio en diálogo con LAM (América TV). La mujer trabajó con la empresaria de cosméticos en el último año de su relación con Maxi López y luego, en la primera casa que habitaron con Mauro Icardi, por lo que conoció en profundidad a los actores de esta telenovela mediática interminable.

Aunque su mirada se encuentra sesgada por los conflictos judiciales que mantiene con la conductora, la mujer reconoció que todos los integrantes del escándalo hicieron cosas “terribles”, a excepción de Maxi López. “Él siempre fue respetuoso y educado. Es un buen padre”, le reconoció al exfutbolista. “De él jamás escuché un insulto, ella siempre era la que generaba las peleas y le decía cosas”, continuó. En cambio, de Mauro Icardi la mujer realizó fuertes críticas como progenitor: “De él ya dije que no me gustaba como trataba a los chicos, con los chicos de Maxi no fue tan buen padre como se decía”.

Fue entonces que Ángel de Brito quiso saber por qué Analía, a pesar de estar metida en el núcleo de una de las familias más ricas de la Argentina, decidió dejar su trabajo y comenzar a exponer públicamente su intimidad. “Mirá, de mi parte siempre estuvo todo bien. Pero ella (Wanda) se puso en mi contra porque quería que diga cosas que no tenía que decir de Maxi. Yo lo llamé desesperada a él porque ellas (por Wanda y la abogada) querían que yo diga cosas en su contra y me dijo que me quedara tranquila, que él iba a ir con su abogado para asesorarme. Wanda me quiso obligar a que diga que Maxi maltrataba a sus hijos. Ella me quiso sobornar”, aseguró, sobre la forma en la que la modelo buscaba ponerla en contra de su exmarido.

A su vez, la mujer remarcó que la postura de Wanda Nara como madre presente para sus hijos sería solo una pantalla para las redes sociales. “Mi compañera y yo éramos las que estábamos todo el día con ellos, ella solo aparecía en las fotos. De buena madre de ella yo no vi nada. Su hijo lloraba porque quería hablar con su papá y no lo dejaba, ¿a vos te parece que eso es una buena madre?”, dijo con ironía.

Pero, lo más grave de su testimonio fue que reconoció que Wanda Nara y Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática en aquel entonces, le habían solicitado que dijera ante la Justicia que Maxi López “abusaba” de sus hijos. “Esto es algo que está en el expediente de la causa y ya lo declaré, no lo quiero seguir diciendo porque, sinceramente, me da vergüenza. Yo nunca vi violencia de parte de ninguno de los dos lados. Eso está en la fiscalía”, recordó la exniñera de los niños López.

Por último, la mujer solicitó públicamente que Wanda Nara le pague lo que le debe por su trabajo. “Ellos no me pagaron los últimos meses que trabajé. Tengo un juicio de once años y no sale. ¿Qué tiene Wanda que no sale el juicio? No hay justicia para mí, para los pobres. ¿Para las empleadas domésticas de Wanda no hay justicia? Porque no soy la única que está ahí. Ahora cambié de abogado porque ellos me hicieron una oferta que era una vergüenza, en pesos, un sueldo que yo gano acá en la Argentina”, concluyó.