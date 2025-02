Pampita habló de su relación con García Moritán y no tuvo filtro: “Provocarme es meterte en una que no te conviene”

Después de que la semana pasada, el empresario dijera que se sintió maltratado durante su mediática separación y que no le gustó nada que su ex expusiera chats privados, la modelo top recogió el guante.

Hoy 08:13

Pampita Ardohian habló de su relación con Roberto García Moritán y no tuvo filtro. “Provocarme es meterte en una que no te conviene”, lanzó como advertencia. Además, apuntó duramente contra su exsuegra, Lucila Fernández Llanos, quien no dudó en opinar y defender a su hijo en pleno escándalo.

Después de que la semana pasada, el empresario dijera que se sintió maltratado durante su mediática separación y que no le gustó nada que su ex expusiera chats privados, la modelo top recogió el guante. “No lo vi, pero después me pongo al día”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, fue al hueso: “Vos, viste cómo soy yo, con la verdad. No me gusta la mentira y me vuelvo loca con esas cosas. Entonces, ahí había como un problema de fechas... Él decía que hacía mucho que estábamos separados y yo dije que eso no era verdad, por eso mostré los chats”.

“Para mí era reimportante decir cuándo había pasado todo. No quería que la gente pensara que andaba en el Martín Fierro fingiendo algo, o que estaba separada, o que tengo una relación con una persona por un interés comercial o político”, explicó. Y sentenció: “No, yo estaba en un matrimonio que pensaba que estaba todo bien y de un día para el otro me separé y lo aclaré con los chats. No me gusta la mentira y provocarme a mí es meterte en una que no te conviene”.