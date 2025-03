El posteo de Cavani tras la victoria de Boca ante Central Córdoba

El Matador formó parte del once titular en el 3 a 0 ante el Ferroviario y, luego del triunfo en condición de visitante, se expresó en sus redes sociales.

Hoy 17:06

Boca se impuso con autoridad por 3-0 ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, pero la gran preocupación sigue siendo la falta de gol de Edinson Cavani. El delantero uruguayo jugó hasta el minuto 83 y, pese a los intentos de sus compañeros por ayudarlo a romper la sequía, el grito volvió a quedar pendiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para un goleador de su jerarquía, acumular cuatro partidos consecutivos sin convertir es poco habitual. Además, arrastra 383 minutos en cancha sin marcar y ya pasó más de un mes desde su último festejo. La última vez que anotó de visitante fue hace diez meses, con aquel recordado tiro libre ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana.

Tras el partido, Cavani se expresó en redes sociales con un mensaje de aliento: “A seguir… buen trabajo hoy muchachos”, escribió en Instagram, junto a imágenes del festejo del equipo. Si bien su liderazgo en el vestuario sigue intacto, Boca necesita recuperar su mejor versión futbolística cuanto antes.

Otro que también se manifestó en redes fue Rodrigo Battaglia, quien no fue convocado por una molestia muscular. El mediocampista compartió una historia en Instagram apenas finalizó el encuentro con la frase "Vamoo!!! @bocajrs". Aunque aún no suma minutos desde la eliminación en la Copa Libertadores, el ex Atlético Mineiro sigue apoyando al equipo mientras trabaja para volver a la cancha.