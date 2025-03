La bronca del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid: “Nadie la vio”

El DT argentino se refirió al penal anulado a Julián Álvarez, a instancias de VAR, en la tanda definitoria desde los doce pasos.

Hoy 22:55

Diego Simeone protagonizó un momento de alta tensión en conferencia de prensa tras la eliminación del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, luego de la derrota por penales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador argentino fue consultado sobre la polémica decisión del VAR de anular el penal de Julián Álvarez por un supuesto doble contacto con el balón. Lejos de esquivar el tema, Simeone repreguntó con firmeza: “¿Alguien lo vio?”.

Ante el silencio de los periodistas, insistió: “¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? Levanten la mano… ¿Quién levanta la mano?”. Tras no obtener respuestas, sentenció: “No la levantaron. Siguiente pregunta”. Además, reveló que no habló con Álvarez tras el partido, ya que el delantero “se había ido solo a caminar”.

Te recomendamos: Con polémica, Real Madrid eliminó al Atlético de Simeone en los penales y sacó boleto a los cuartos de la Champions League

Orgullo por su equipo

Más allá de la controversia, Simeone elogió el desempeño del Atlético en la serie ante el Merengue. “Estoy orgulloso de mis jugadores. Competimos de una manera ejemplar”, afirmó.

El Cholo destacó el esfuerzo de su equipo y la entrega en un partido que exigió al máximo a ambos conjuntos: “Hicimos un partido increíble, con mucha energía y esfuerzo. Controlamos muy bien a un rival con grandes futbolistas”.

Por último, reconoció el dolor de la eliminación, pero valoró el respaldo de los hinchas: “La gente se va con la tristeza de haber quedado afuera, pero sabiendo que el equipo dejó todo. Se merecían el aplauso que la hinchada nos devolvió. Me voy en paz, perdiendo, pero en paz”.