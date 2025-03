Sadie Sink se suma a la próxima película de "Spider-Man"

El papel llega después de que la actriz se despidiera de Max Mayfield, personaje que interpretó en la serie protagonizada por Millie Bobby Brown.

Hoy 07:23

La estrella de "Stranger Things", Sadie Sink (22), se unirá a la secuela de Sony Pictures y Marvel Studios de "Spider-man", protaognizada por Tom Holland, cuyo estreno en la gran pantalla está previsto para el 24 de julio de 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Qué personaje será Sadie Sink en Spider-man?

Según informó Deadline, Sadie Sink será la coprotagonista de Holland en la próxima entrega de la franquicia de "Spider-Man" a finales de este año. Destin Daniel Cretton dirige, Amy Pascal y el presidente de Marvel Kevin Feige producen.

En cuanto a quién interpretará Sink, la teoría más mencionada es que será presentada como Jean Grey, personaje de X-Men. Si bien no hay datos seguros sobre el papel, sí se sabe que el papel será importante, dado que la última película, "Spider-Man: No Way Home", concluyó con Parker tomando la decisión de completar el hechizo del Doctor Strange que borra su identidad del mundo.

El papel llega justo después de despedirse de que Sink se despidió de Max Mayfield, personaje que interpretó en "Stranger Things", ficción que le ayudó a lanzar su carrera. La última temporada es uno de los estrenos más esperados de 2025 y se emitirá a finales de este año.

Sadie Sink

Sink actuará en el musical de Searchlight O'Dessa, que acaba de estrenarse en el SXSW. Sink recibió buenas críticas por su interpretación y la película se estrenará la próxima semana en Hulu. También se la podrá ver en la obra de Broadway John Proctor Is the Villain, que se estrena el 4 de abril.

Holland ha interpretado a Peter Parker en los tres filmes dirigidos por Watts: ‘Spider-Man: Homecoming’ (‘Spider-Man: de regreso a casa’, 2017); ‘Spider-Man: Far From Home’ (‘Spider-Man: lejos de casa’, 2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (‘Spider-Man: sin camino a casa’, 2021).

Las tres anteriores cintas de la saga ‘Spider-Man’ también han estado protagonizadas por la aclamada actriz estadounidense Zendaya (‘Dune’, ‘Euphoria’), aunque su participación en el proyecto todavía no está confirmada.

La última cinta de ‘Spider-Man’ recaudó unos ingresos de casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus, según los datos del portal Box Office Mojo.