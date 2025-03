Franco Colapinto se divirtió en la previa del GP de Australia: un mate con Vowles, galletitas con los fans y una frase sobre su futuro

El piloto argentino debutará este fin de semana como primer piloto de reserva de la escudería Alpine, listo para ingresar a la parrilla en caso de que alguno de los titulares no pueda competir.

Hoy 12:45

Mientras el circuito de Albert Park, en Melbourne, se alista para dar inicio a una nueva temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto vive sus primeras horas en la capital australiana con la expectativa de un año clave en su carrera. El piloto argentino debutará este fin de semana en el Gran Premio de Australia como primer piloto de reserva de la escudería Alpine, listo para ingresar a la parrilla de largada en caso de que alguno de los titulares no pueda competir.

Colapinto arribó a territorio oceánico este jueves y tuvo un reencuentro particular con James Vowles, director de la escudería Williams. Vowles fue el jefe del equipo con el que el argentino debutó en la máxima categoría la temporada pasada y donde, a partir de sus destacadas actuaciones, logró captar la atención del equipo francés, estructura que lo incorporó como parte de su programa de jóvenes talentos.

El joven piloto argentino aprovechó su paso por el paddock para saludar a sus ex compañeros en la escudería británica y se reencontró con el “Tío James”, con quien protagonizó un gracioso momento que quedó retratado bajo el lente del fotógrafo Kym Illman. “JAMES NO ES FAN DEL MATE. Franco Colapinto se empeñó en que James Vowles probara su bebida favorita, el mate. El mate es una infusión argentina y aquí puedes ver la reacción de James al probarlo. No creo que salga corriendo a comprarlo. Yo lo probé y tampoco me gustó”, escribió el profesional en su cuenta de Instagram.

Algo similar sucedió luego en su canal de Youtube. Mientras relataba todas las novedades del primer día del Gran Premio de Australia, Illman volvió a referirse a Franco Colapinto, quien se encuentra a la expectativa de poder dar el salto como titular en Alpine en algún momento de la temporada. El fotógrafo subió un hilo de imágenes del jefe de Williams, donde por sus gestos pareciera no estar del todo contento con el sabor del mate que le convidó el pilarense.

Como era de esperar, Colapinto también montó su propio show al reunirse con los fanáticos que se acercaron a la zona de la escudería francesa en Australia. Una de las acciones más virales fue con la usuaria de X @soyFLOPIMO, una argentina que se encuentra en Melbourne trabajando en el circuito. La joven se acercó con la “misión” de entregarle al albiceleste un paquete de galletitas para que acompañen junto a sus mates. Luego de algunos minutos de espera, logró su cometido y se encontró con su ídolo. “Gracias por representarnos también”, soltó Florencia mientras Franco grabó un video en el que mostraba que se guardó dentro de una bolsa las famosas galletitas.

Sin embargo, luego el deportista subió a su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve repartiendo los bizcochos rellenos de chocolate a otros fanáticos que se arrimaron en búsqueda de un autógrafo o una foto. “No me dejaron ni una. Había hambre parece”, escribió el joven.

Florencia, al enterarse de lo acontecido, se rió de la situación al escribir “Le regaló las Timtam a los fans el HDP!! jajajaj LPM”.

La misma usuaria también subió otro video que rápidamente se volvió viral. Mientras Franco se encontraba firmando algunas gorras a los fans, ella le agradeció por la forma en que representa al país y le deseó una gran temporada, a lo que el piloto soltó una frase sobre su futuro que generó revuelo: “Ojalá pueda correr”.

La escudería francesa, en las últimas horas, anunció a un cuarto piloto reserva: Kush Maini, de 24 años y originario de Karnataka, India. Junto a Colapinto, Paul Aron (tercero en la F2 en 2024) y Ryo Hirakawa (campeón del Mundial de Resistencia), conforman una lista de candidatos que podrían ocupar un lugar si el rendimiento de los titulares no es el esperado.

Según las especulaciones, el principal apuntado es el australiano Jack Doohan, quien solo tendría garantizadas cinco carreras para demostrar su valía. En caso de que los resultados no sean satisfactorios, Alpine podría optar por un cambio en la alineación.