"Lo que viene de aquí para adelante en Argentina es totalmente bueno"

Así lo expresó durante una charla con Radio Panorama el presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa.

Este viernes, el titular de La Libertad Avanza en la provincia Tomás Figueroa, visitó los estudios de Radio Panorama donde vertió algunas consideraciones en torno a la actualidad política y económica del país.

En primer término, se refirió a los serios incidentes que tuvieron lugar en inmediaciones del Congreso durante la marcha de protesta de los jubilados y consideró que se trata de un episodio "lamentable" en una Argentina "de la que estamos despojados de este tipo de disturbios. Venimos bien y esto empaña los esfuerzos que se hacen para que la economía esté bien. No son hechos menores, en Chile destrozaron el país y después se dieron cuentan que eran infiltrados venezolanos y cubanos".

Figueroa consideró que "la democracia está muy sólida" y destacó que "la voluntad popular hace los equilibrios en todos los aspectos. Las instituciones democráticas funcionan y muy bien y esto hay que resaltarlo porque es la visión de Argentina en el mundo".

En otro tramo de la conversación se refirió a los incidentes que se suscitaron en la Cámara Baja en la última sesión. Al respecto, resaltó que "en el Congreso se han vivido situaciones más graves; entre 1973 y 1976, algunos legisladores asistían con revólver en mano. Pero eso ya pasó".

"Antes de cada sesión, se realiza una labor parlamentaria en la que se definen los temas a tratar y su orden de prioridad. En este caso, se había acordado discutir la situación de Bahía Blanca. Sin embargo, el oficialismo intentó extender el debate con una petición adicional. El conflicto surgió cuando Victoria Tolosa Paz irrumpió en la sesión para proponer un emplazamiento", dijo y consideró improcedente el pedido. Luego, Figueroa mencionó que "el diputado Oscar Zago golpeó en dos ocasiones a un legislador de Salta, una persona mayor. A diferencia de lo sucedido con Facundo Manes, en este caso no hubo manifestaciones de solidaridad. Parece que agredir a un legislador libertario es aceptable", expresó.

Finalmente, y sobre el escándalo de las criptomonedas que salpicó al presidente Javier Milei, consideró que la salida es "con hechos, con resultados, porque las palabras se las lleva el viento".

"La investigación está en curso, no hay que distraer a los argentinos de lo que les interesa, que es cómo le rinde su sueldo, cómo llega a fin de mes, cómo está en PAMI. El tema $Libra se está investigando, las cripto no son monedas, y se verá que no hay ninguna irregularidad. Se está investigando en Nueva York. No considero que haya motivos para destituir a un presidente, veo más importante el esfuerzo que se viene haciendo para acomodar la economía", apuntó.

Figueroa anticipó que "lo que viene de aquí para adelante en Argentina es totalmente bueno. Acomodada la macroeconomía, el Estado evita el déficit y se deja de tomar dinero de los bancos y está a disponibilidad de los privados para dar créditos para empresas y emprendedores a tasas bajas comparado a lo que ha sido, y seguirá bajando más".

Finalmente, se refirió a la actualidad de La Libertad Avanza en Santiago del Estero y consideró que "es muy satisfactorio recorrer el interior y la Capital y escuchar a la gente con sus propuestas. Tenemos muchos seguidores con ideas libertarias, que es dar herramientas para que el el Estado no lleve a un terreno de dependencia. En Santiago tenemos una capacidad humana y tecnológica que nos dará satisfacciones en el corto plazo".