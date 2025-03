Simuló que tuvo un accidente en su motocicleta para pedirle matrimonio a su pareja

Algunos consideran que se trató de un gesto creativo, otros lo calificaron como de mal gusto. ¿Que opinas?

Hoy 09:57

Un joven decidió sorprender a su pareja de una manera inesperada: fingió haber sufrido un accidente de motocicleta como parte de su propuesta de matrimonio. Mientras algunos consideran que se trató de un gesto creativo, otros lo calificaron como de mal gusto.

El joven simuló un accidente en el que aparentemente había perdido la vida. En el video que rápidamente se viralizó, se muestra al hombre tendido en el suelo junto a su moto, mientras su pareja, visiblemente angustiada y llorando, llega al lugar pensando que él había fallecido.

La escena, que originalmente se planeó como una sorpresa romántica, dejó a la mujer completamente desconcertada y en estado de shock.

Sin embargo, el momento dio un giro cuando el joven se levantó del suelo, tomó un ramo de flores y se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja.

Después de superar la conmoción, la mujer aceptó la propuesta, convirtiendo el momento en un recuerdo inolvidable para ambos.

El video de la propuesta, que rápidamente se compartió en diversas plataformas digitales, no tardó en generar una avalancha de reacciones. Muchos usuarios expresaron su descontento, argumentando que un accidente no es un tema con el que se deba bromear, y que tales situaciones no deberían tomarse a la ligera.

Mientras algunos defienden la originalidad del gesto y el esfuerzo del joven, otros cuestionan la sensibilidad de usar un tema tan delicado como un accidente para sorprender a su pareja.