Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 de este viernes.

Hoy 22:36

Efectivos policiales de la Sub Comisaría de la Costanera Sur se hicieron presente en la Universidad Católica de Santiago del Estero tras ser alertados sobre un accidente laboral.

El hecho ocurrió minutos después de las 11 de la mañana de este viernes. Por causas que se investigan, un joven obrero se precipitó desde un andamio mientras realizaba trabajos para una empresa.

Como consecuencia del impacto, estuvo inconsciente durante varios minutos, hasta que arribó personal del Sease, lo estabilizó y lo trasladó en ambulancia hasta el Hospital Regional.

Inmediatamente, la fiscal Dra. Celia Mussi dispuso que trabaje Criminalística en el lugar y que la víctima sea revisada por el médico de policía.