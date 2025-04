Santa Fe vota el próximo fin de semana y se convierte en el primer termómetro político del año

Pullaro busca mostrar unidad y revalidar su gestión ante un peronismo fragmentado y la ofensiva libertaria. La elección definirá convencionales para reformar la Constitución y servirá como test de cara al escenario nacional.

Hoy 08:30

El próximo fin de semana la provincia de Santa Fe será el escenario de la primera elección del año, donde el gobernador Maximiliano Pullaro buscará mostrar la unidad de su espacio. Se enfrentará a un peronismo dividido y a La Libertad Avanza dispuesta a pelearle el electorado. Si bien se tratará de unos comicios enfocados a avanzar en la reforma constitucional, más la renovación de algunos municipios y cuerpos legislativos, también servirá para revalidar la gestión actual y - posiblemente- ordenar a los sectores opositores que no lograron saldar las diferencias para armar las listas de candidatos. El punto más importante que se pretende modificar en la carta magna provincial, y el que más resistencia genera, es la posibilidad de la reelección del actual mandatario provincial. Al igual que Mendoza, el titular del Poder Ejecutivo sólo puede tener una gestión de 4 años.

En un principio, Pullaro estaba abierto a sumar a los libertarios a una alianza electoral. Era consciente de que comparten electorado en Santa Fe. Un dato que tiene presente desde la campaña del 2023. Sin embargo, sabía que La Libertad Avanza iba a preferir apostar a la figura de Javier Milei y evitaría cualquier tipo de acuerdo. Es por eso que se optó por revalidar su espacio, Unidos para Cambiar Santa Fe, que lo conforman la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Creo, la Ucede, el Partido Unir, Una Nueva Oportunidad, Unidos, GEN, Hacemos y el Partido Demócrata Cristiano.

Mayoraz y Diez junto a Bullrich

En esa unidad también tuvo un rol importante Mauricio Macri, quien tiene a la vicegobernadora Gisela Scaglia como representante del PRO. La presidenta del partido amarillo local supo ser una fiel aliada de Horacio Rodríguez Larreta dentro de lo que supo ser Juntos por el Cambio a nivel nacional. Para el ex presidente esta elección también será importante, ya que buscará mostrar fortaleza ante los libertarios para la disputa que le depara en mayo en territorio porteño y la pulseada en el resto del país.

“Unidos es la casta”, alertó Nicolás Mayoraz, actual diputado nacional y quien encabeza la lista de convencionales de la lista de La Libertad Avanza, en diálogo con Infobae. Según denunció, existe un fuerte malestar en la provincia por la suba de impuestos y, además, acusó al gobernador de “subirse” al éxito del Plan Bandera en materia de seguridad. “Se subió al éxito y no es de él, es del gobierno nacional”, insistió.

De hecho, esta semana aterrizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para apoyar la lista libertaria y aprovechó para lanzar la puesta en marcha de la Ley Antimafias. Según confirmaron a este medio, se espera que la próxima semana también viaje Karina Milei para sumarse a la campaña. “Va a ser nuestra primera experiencia electoral como partido en Santa Fe y para nosotros representa un logro tener representantes en toda la provincia”, agregó Mayoranz y reconoció que buscarán disputar la base electoral del oficialismo con las ideas de Javier Milei.

La alianza de Amalia Granata

Por afuera de los libertarios quedó Amalia Granata. La periodista fue una de las primeras en apoyar a Javier Milei cuando se lanzó como candidato a diputado nacional y mantiene una excelente relación con Santiago Caputo, con quien trabajó durante su campaña contra el aborto. Sin embargo, en Santa Fe no lograron hacer ningún tipo de acuerdo. La legisladora encabezará su nómina luego de haber logrado una alianza que incluye a sectores evangélicos, el Partido Libertario y un sector de Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió. En diálogo con Infobae lanzó fuertes críticas a Pullaro y alertó que existe un importante desconocimiento entre los santafesionos sobre lo que se vota el próximo domingo 13 de abril.

Una mirada similar sobre el desconocimiento de los santafesionos tiene Marcelo Lewandowski, senador nacional y candidato a reformador constituyente. El ex postulante a la Gobernación encabeza la lista de Activemos, un frente que armó con aliados peronistas por fuera del PJ oficial. Lo mismo hizo su ex competidor en las PASO del 2023, Roberto Sukerman con Partido País. El PJ oficial, en cambio, armó la alianza Más para Santa Fe, que la conforman Ciudad Futura, el rossismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Juan Monteverde, ex aliado de Juan Grabois, encabeza la lista.

Desde la trinchera de Lewandowski hablan de “renovar y ampliar” el peronismo. “No estamos pensando si somos o no los más votados del PJ”, aclaran ante el escenario de una elección que podría servir para resolver la interna. En cambio, en el entorno de Sukerman sí creen que en estas elecciones sí se disputan liderazgos y buscan confrontar con Monteverde. “No es peronista”, deslizan.

Juan Monteverde

“En nuestra lista, que articula al peronismo y otros sectores, tienen una opción que está dispuesta a saldar las deudas que esta democracia tiene con nuestra gente, que tiene unidad y renovación, y es una oportunidad para expresar la bronca y descontento que siente la gran mayoría de la gente”, responde Monteverde.

En concreto, el domingo 13 de abril se votarán a las personas que tendrán a su cargo la reforma de la Constitución Provincial: se elegirán 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos provinciales. Por otro lado, habrá elecciones PASO para elegir candidatos; en 11 localidades a intendentes; en 53 localidades se elegirán candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades se deberán elegir candidatos a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.