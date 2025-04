"Los sindicalistas actúan para defender su posición y sus privilegios, no a los trabajadores"

Este jueves, el licenciado Osvaldo Granados se refirió al paro general de la CGT improvisando un "cuentito" durante su columna que emite el aire de Radio Panorama.

Hoy 08:27

Con el paro general de la CGT como tema central, Osvaldo Granados analizó este jueves la actualidad política y económica del país en su columna diaria para Radio Panorama.

Para hacerlo, improvisó un "cuentito" como él mismo lo definió: "Un filósofo sueco llegó a Argentina para estudiar su historia y se encontró con tres hombres muy capacitados del país. Quería entender las huelgas generales, ya que en el mundo después de los 70 dejaron de ser noticia porque casi no hay.

"Alfonsín es recordado con simpatía con cariño, tuvo problemas económicos pero le hicieron 11 paros generales a pesar de que en un momento había bajado la inflación, sin embargo a Alberto Fernández no le hicieron ninguna. Entonces ¿los paros generales a quién defienden, porque incluso los jubilados estaban peor con el sistema de Alberto Fernández?", reflexionó.

Agregó: "Al sueco le explicaron que las huelgas generalmente no se hacen para defender a los trabajadores ni a los jubilados, no son políticas, ni siquiera eso. Alfonsín tuvo problemas serios con la CGT limitando su poder, negocios, subsidios y reelección indefinida. En cambio Alberto les dejó hacer todo lo que querían, estos sindicalistas actúan para defenderse ellos, su posición y sus privilegios y no los trabajadores".

Por otra parte, se refirió al complejo entramado mundial con los aranceles de Estados Unidos y consideró que "Trump tira las fichas al suelo y después las quiere acomodar".

"Dijo que no es para asustarse pero suspendió por 90 días los aranceles, salvo para China a quien le aplica 125%. Después de eso los mercados rebotaron con fuerza, el riesgo país bajó en una hora y el dólar terminó hacia abajo", apuntó.