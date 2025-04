El economista Hernán Letcher criticó el pacto con el FMI: "El Gobierno aceleró el acuerdo porque se quedó sin nafta"

En una entrevista en Libertad de Opinión, el economista analizó en profundidad el acuerdo con el FMI y las bandas de flotación del dólar.

Hoy 23:34

En una entrevista brindada al programa Libertad de Opinión, el economista Hernán Letcher analizó en profundidad el reciente acuerdo del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que la decisión fue tomada por necesidad, y no por convicción. “El Gobierno no quería esto, no quería llegar con un salto cambiario. Lo hizo porque no le daba la nafta”, afirmó de manera categórica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese sentido, el magíster en Economía Política, consultado sobre el nuevo esquema de bandas de flotación para el dólar, fue tajante: “Sería un esquema de no bandas”. Según explicó, las bandas establecidas son tan amplias que en la práctica el modelo se parece más a un régimen de "flexibilidad cambiaria" que al modelo rígido de bandas sugerido por el propio FMI. “No sé bien para qué pretenden plantear bandas si después se reservan la posibilidad de intervenir sin límites. Es una garantía para evitar que todo se desmadre”, sostuvo.

Además, remarcó que el Fondo Monetario fija una meta de activos internos netos que vincula las variables monetarias con el tipo de cambio. En ese marco, Letcher señaló que el gobierno tiene una exigente obligación de acumulación de reservas, algo difícil de cumplir en un contexto donde “fuera del sector energético y la minería, no hay apuesta a otro sector productivo”.

Hernán Letcher se mostró escéptico sobre los beneficios del acuerdo para la población en general. “Me leí las 140 páginas del acuerdo y no hay nada ahí que permita a una persona de a pie pensar que en seis meses o un año va a estar mejor”, afirmó.

Según detalló, el compromiso asumido implica un ajuste fiscal del 1,3% del PBI para este año, y del 2,2% para 2026. "Mi ley prometió un 1,6%. No se sabe de dónde saldrá ese 0,3% adicional, pero probablemente sea del Estado: jubilaciones, provincias, obra pública y salarios públicos", analizó.

En esa línea, advirtió que las provincias sufrirán recortes que afectarán directamente la actividad económica local. “Cuando una provincia no tiene plata para mejorar una escuela o ajustar salarios, tampoco le va bien a las empresas locales”, explicó.

Vaca Muerta y el modelo que "la gente ve pasar"

El economista también se refirió al régimen de grandes inversiones como el de Vaca Muerta. “Ni siquiera nos podemos mudar allá. No se exige contratación de personal argentino, no hay transferencia tecnológica y, desde el tercer año, se permite la libre disponibilidad de divisas. No vemos ni los dólares”, denunció.

Para Letcher, se repite un esquema conocido: “Pueden traccionar el PBI al alza la energía y la minería, pero al resto de los argentinos les va mal. No derraman. Generan pocos empleos y son rentas muy concentradas”.