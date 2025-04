¿Cuál fue la industria de alimentos que desistió de subir 9% los precios?

Qué hará el resto del sector tras los vaivenes del dólar. Varias empresas avisaron a los supermercados que enviarían nuevas listas. Por qué la semana próxima será clave.

Después de haber decidido, luego de dos días en los que el dólar oficial se ubicó en torno a los $1.230, avisar a los supermercdos que en los próximos días les llegarían nuevas listas con subas de precios de entre 7% y 8%, las alimenticias ya están empezando a revisar su decisión. La fuerte caída que tuvo la divisa el miércoles -cerró en $1.160- sumada a la fuerte presión pública que realizaron las cadenas de retail y el propio Gobierno hicieron que ya una de las empresas que había llegado a enviar un nuevo listado de precios desistiera de hacerlo, por ahora.

Se trata de Molinos Río de la Plata, que junto con las aceiteras Aceitera General Deheza (AGD), Molino Cañuelas y Bunge habían decidido subir 9% los precios de los aceites, por el impacto del costo del girasol, y también de los farináceos, por el valor del trigo. ”El girasol, en una botella de aceite, representa del 80% del costo, así que no se trasladó todo el aumento directo; se trasladó una parte”, había dicho una fuente de la industria aceitera en los últimos días, además de advertir que también subirían los derivados del trigo, como la harina, los cereales y las pastas.

Pero el miércoles el dólar se desplomó y a las declaraciones del supermercadismo, que salió públicamente a decir que no aceptaría esos aumentos de precios preanunciados, se sumaron las declaraciones públicas del ministro de Economía, Luis Caputo. “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”, dijo temprano, y más tarde reposteó, en respuesta a esta misma publicación: “Molinos retrotrajo toda la suba de precios. Buena reacción. Y sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Qué harán las otras empresas

La decisión de Molinos podría ser replicada, la semana próxima, por el resto de las firmas. Aunque hasta ahora no habían sido muchas las que habían tomado la decisión de subir los precios tras la suba del dólar. Según había afirmado el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, también Unilever había anticipado verbalmente que las nuevas órdenes de compra las tomaba con incrementos de entre 7% y 9% y lo mismo Softys, con su marca de pañales Babysec, y de papel higiénico Higienol y Elite. A su vez, en una cadena precisaron a este medio que también SC Johnson, que tiene las marcas Raid y Off en su portafolio decidió incrementar sus precios.

En una de las empresas aseguraron que no habían enviado ninguna lista, por lo que “no hay recálculo porque no se mandó nada”. “Aún no sabemos qué vamos a hacer. En estos momentos estamos monitoreando y evaluando el impacto del régimen cambiario en nuestra estructura de costos. Somos industriales y el 70% de los insumos que utilizamos están dolarizados”, dijo una fuente consultada.

Dependerá, claramente, de lo que suceda con la cotización del dólar. Si sigue a la baja, como predice el Gobierno, la decisión de subir los precios seguramente quedará abortada, o aumentarán menos. Pero eso lo irán monitoreando con los días la semana próxima. Por otro lado, en otra alimenticia habían afirmado que antes de la suba del dólar por el nuevo régimen cambiario ya tenían decidido subir 5% para que se aplique en mayo debido al impacto de la paritaria del gremio de la alimentación.

“No hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores. Esas listan serán rechazadas por cadenas nacionales, regionales y almacenes. En el gobierno de Javier Milei no hay lugar para oportunistas”, había dicho, también mediante su cuenta en X, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Desde ASU habían asegurado, mediante un comunicado: “Ante los hechos de público conocimiento, queremos comunicarle a la sociedad nuestro firme propósito de no aceptar listas de precios de nuestros proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos. Reiteramos que nuestro objetivo es hacer llegar al público productos de la máxima calidad y al mejor precio. Nuestros mayores esfuerzos están orientados a obtener ese objetivo”.