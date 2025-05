L-Gante habló de su salud y reveló un diagnóstico: “Tengo que cuidarme para que no empeore”

El referente de la Cumbia 420 contó que padece insuficiencia cardíaca y renal. Dijo que está ordenando su vida, seguirá en los escenarios y negó consumir sustancias ilegales.

Hoy 16:26

Invitado al programa Almorzando con Juana (eltrece), el cantante L-Gante sorprendió al contar detalles de su estado de salud y de su presente personal. Allí, habló sobre su agenda artística y cómo lo afectaron las críticas públicas en el último tiempo.

“Yo estaré el 7 de mayo en Niceto y se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así”, expresó el referente de la Cumbia 420, aunque remarcó que se está tomando un tiempo para priorizarse:

“Estoy ocupándome de mi salud”, afirmó.

El músico de 25 años reveló que, tras realizarse un chequeo médico general, recibió un diagnóstico inesperado:

“Me encontré con algo. Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”, contó con serenidad.

Aunque reconoció que no se asustó, explicó que decidió hacer cambios en su rutina:

“Estoy cuidándome. Más que nada, ordenarme un poco para tratar de que no empeore”, señaló.

Y agregó: “También estoy con una dieta de comida que la respetamos, pero de vez en cuando algo... Y además descansar y no estresarse mucho”.

Respecto a las versiones que lo señalaban por presunto consumo de drogas, el artista fue contundente:

“Me han dado con todo, así que hice el chequeo general. Antes de ayer me fui a hacer un examen de orina y sangre que dio negativo en todo lo que son sustancias y esas cosas. Yo ya lo sabía, pero lo quería demostrar porque siempre se habla”.