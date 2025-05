Lea Michele recordó el calvario que vivió tras la muerte de Cory Monteith

La actriz y cantante reveló una experiencia escalofriante que comenzó a vivir tras el deceso de su novio y compañero de elenco de la serie Glee.

El 13 de julio de 2013 es una fecha que quedará grabada para siempre en la memoria de los fanáticos de la serie Glee. Ese día, la muerte de Cory Monteith, de 31 años, se convirtió en una de las noticias más comentadas en todo el planeta. Si bien en un primer momento se desconocía la causa, luego se supo que se debió a una sobredosis de heroína y alcohol. Por aquellos días, sus compañeros de reparto lo homenajearon y Lea Michele- su novia en la realidad y en la ficción- lo recordó de todas las formas posibles. Este jueves, a casi 12 años de aquel fatídico e inesperado hecho, la actriz reveló el calvario que tuvo que vivir en aquel tiempo.

Michele, de 38 años, volvió a referirse al tema en una reciente aparición en el podcast Therapuss de Jake Shane. “Ese día, mi vida cambió para siempre. Uno de esos autobuses que llevan turistas a ver las casas de los famosos pasaba por mi casa en West Hollywood y mientras estaba en la sala oía que alguien decía con un altavoz: ‘Lea Michele, Rachel Berry en Glee‘. Y entonces, sonaba la canción ‘Don’t Rain on My Parade’“, relató.

Y explicó: “Mi casa comenzó a formar parte de ‘el tour de los muertos’. Y mientras atravesaba la peor tragedia de mi vida, ahí estaba yo, con 26 años, viendo aparecer cada tarde ese autobús, y oyendo: ‘Estos son los detalles [de la muerte de Monteith]’, y bla, bla, bla. Y sonaba una música escalofriante desde el autobús”.

La experiencia se volvió “tan, tan deprimente” que Michele finalmente decidió abandonar el barrio que hasta ese momento le había parecido “tan seguro” y mudarse “a lo profundo” de un cañón en Pacific Palisades. “Tenía 26 años, ¿verdad? Nadie me dio una guía”, dijo sobre su proceso de duelo. “Tuve que enfrentarme a una lección sobre más cosas de las que jamás podría procesar”, agregó.

Tan solo un mes después de que el cuerpo de su novio y compañero de elenco fue encontrado sin vida en el Hotel Fairmont Pacific Rim de Vancouver, Michele regresó al set para grabar la quinta temporada de Glee. “Si no íbamos a trabajar, dejábamos a mucha gente en la calle, y eso era mucha presión para mí”, compartió. “Así que tuve que dejar mi dolor a un lado y simplemente ir para que todos pudieran seguir trabajando”.

Aunque ahora recuerda su tiempo en el drama musical como “algo muy especial”, también aseguró que, lejos de unir al elenco, la muerte de Monteith terminó separándolos “muchísimo”. “Simplemente, me derrumbé por completo. Estaba concentrada exclusivamente en mi trabajo. Era demasiado para procesar todo lo que estaba ocurriendo a tan corta edad, pero estoy muy agradecida con todos los que estaban allí, lo sepan o no. Personalmente, sentí mucho apoyo de todos en el edificio, especialmente del equipo, que me ayudaron a salir adelante”.

“La gente que estaba detrás de la cámara todos los días, como yo, miraba a la cámara, pero también a la persona detrás. Y Me animaban muchísimo”, añadió.

A Cory Allan Michael Monteith la fama le llegó en un “abrir y cerrar de ojos”. Nacido en Victoria, Canadá, el 11 de mayo de 1982, tuvo una adolescencia marcada por los conflictos familiares y las adicciones. Sus padres se separaron cuando él tenía siete años, y se fue a vivir con su madre y su hermano mayor. Trabajó en un supermercado, manejó autobuses escolares y durante toda esa época tuvo varios problemas de conducta: sufrió adicciones e incluso llegó a robarle dinero a sus propios allegados. Pero, el arte “lo salvó”.

Un video suyo donde se lo ve tocar la batería con vasos de plástico y palitos de madera fue suficiente para que se convirtiera en el protagonista de una de las series más populares de los últimos años. Creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, actualmente disponible en Disney +, Glee cuenta la historia de un grupo de jóvenes estudiantes del William McKinley High School, en Lima, Ohio, muy distintos entre sí, pero unidos por el amor a la música. Allí Monteith interpretó a Finn Hudson, el chico más popular de la escuela, “mariscal” del equipo de fútbol americano y voz masculina de New Directions.

La relación entre el actor y Michele se hizo pública en 2012, aunque en el documental HBO Max Glee: triunfo, verdad y tragedia, aseguraron que el vínculo entre ellos comenzó varios años antes, cuando se grabó el episodio piloto de la serie.