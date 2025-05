Las películas sobre The Beatles que dirigirá Sam Mendes ya tienen guionistas

Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne escribirán los guiones de las esperadas películas biográficas sobre los cuatro fantásticos de Liverpool.

Hoy 10:22

Jez Butterworth (ganador del premio Tony por The Ferryman y guionista de Ford v Ferrari y Spectre), Peter Straughan (ganador del Oscar por Conclave y coguionista de El topo) y Jack Thorne (ganador de premios BAFTA y Tony, creador de Adolescence y autor de Harry Potter and the Cursed Child) serán los responsables de escribir los guiones de este ambicioso proyecto cinematográfico producido por Sony Pictures y Neal Street Productions.

Estas películas marcan la primera vez que Apple Corps Ltd. y los propios Beatles —John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr— otorgan los derechos completos de sus historias de vida y de su música para un film de ficción.

Cada una de las cuatro películas estará centrada en un miembro distinto de la banda, con sus historias entrelazadas para contar, desde múltiples perspectivas, la trayectoria del grupo más influyente de la música popular.

El reparto principal ya está definido: Harris Dickinson interpretará a John Lennon, Barry Keoghan será Ringo Starr, Paul Mescal dará vida a Paul McCartney, y Joseph Quinn encarnará a George Harrison.

El lanzamiento global en cines está previsto para abril de 2028, con distribución a cargo de Sony Pictures y ventanas de exhibición exclusivas para salas.

El proyecto, titulado tentativamente The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, es una producción de Neal Street en asociación con Apple Corps y Sony Pictures. Sam Mendes dirigirá y producirá junto a sus socias en Neal Street Productions, Pippa Harris y Julie Pastor, mientras que Alexandra Derbyshire (Wonka) también se suma como productora.

Los tres guionistas elegidos tienen una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro. Jez Butterworth escribió recientemente Indiana Jones and the Dial of Destiny y es autor de varias obras de teatro dirigidas por Mendes, incluyendo la multipremiada The Ferryman. Peter Straughan ganó el Oscar por Conclave y fue nominado al mismo premio por El topo, además de haber adaptado Wolf Hall para televisión. Jack Thorne, por su parte, es conocido por The Swimmers, Enola Holmes, Wonder, y por su trabajo teatral en Harry Potter and the Cursed Child y The Motive and the Cue, también dirigida por Mendes.